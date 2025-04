Palmeiras x Corinthians vai ter paredão inédito de LED em Barueri

Palmeiras e Corinthians se enfrentam amanhã, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão, e o estádio terá uma novidade em termos de publicidade.

O que aconteceu

Serão 900 metros quadrados de placas de LED espalhadas pelo estádio, com direito a um paredão de LED com 200 metros quadrados atrás de um dos gols.

A novidade vem da parceria entre Palmeiras e Sportshub, empresa que ganhou a concorrência de placas no Brasileirão, mas que também ajuda o clube na captação de patrocínios para o uniforme. A estimativa é que os patrocinadores serão expostos até quatro vezes mais do que o normal.

O Palmeiras assinou no início do ano passado um contrato de cinco anos com a Sports Hub por R$ 315 milhões pelo direito de exploração de placas de publicidade de campo nos jogos do clube como mandante.