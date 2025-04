Flamengo revela novo uniforme II em campanha que celebra suas raízes

O Flamengo e a Adidas apresentaram o novo uniforme II para a temporada 2025. A campanha resgata e celebra a força da identidade Rubro-Negra, exaltando o orgulho de ser "urubu" ? um símbolo ressignificado pela torcida como sinônimo de raça, sorte e tradição.

Foto: Divulgação/Adidas

A história que começou em 1969, quando a ave sobrevoou o Maracanã em um clássico contra o Botafogo, agora inspira o novo manto do Mengão, que chega para reforçar o vínculo entre o clube, seus torcedores, e sua essência mais autêntica.

O lançamento conta com a participação de atletas do elenco profissional do Flamengo como Bruno Henrique, Danilo, Douglas Telles, Juninho e Luiz Araújo, além de jogadoras da equipe feminina, Cristiane Rozeira e Laysa. As imagens destacam a imponência do uniforme e a identidade do clube, com elementos visuais que remetem à história do clube e ao espírito indomável da Nação.

A campanha que apresenta o novo uniforme reforça a conexão entre o clube e sua torcida, destacando o orgulho de vestir o manto Rubro-Negro e a simbologia que o urubu carrega. O animal se tornou símbolo de garra, resistência e superação.