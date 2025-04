Caixinha 'ignora' pressão e deve escalar dupla indesejada no Santos

O técnico Pedro Caixinha ignora a pressão externa e deve escalar pelo menos dois jogadores indesejados pela maior parte da torcida do Santos.

O que aconteceu

Caixinha testou o Santos com o lateral-direito Léo Godoy e o atacante Guilherme como titulares no jogo-treino de ontem contra o Água Santa e manteve a formação no trabalho tático de hoje. O Peixe venceu por 3 a 2, com dois gols de Guilherme e um de Deivid Washington.

A dupla não empolga a grande maioria da torcida do Santos. Léo Godoy chegou emprestado pelo Athletico e foi mal em atuações consecutivas, enquanto Guilherme caiu de rendimento depois de ser o artilheiro do Campeonato Paulista.

Após o empate com o Bahia, Pedro Caixinha disse que não liga para a pressão e nem acompanha redes sociais. Os dois estão entre os mais criticados pelos torcedores alvinegros.

Neymar é outra novidade no Santos, mas no banco de reservas. Ele jogou por 30 minutos diante do Água Santa e deve entrar no segundo tempo contra o Fluminense, domingo, no Maracanã.

Soteldo, com desconforto muscular, deve ser desfalque. A definição ocorrerá no treino de sábado, dia da viagem para o Rio de Janeiro.

Uma provável escalação é: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Rollheiser; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.