Zagueiro do Colo-Colo se coloca entre invasores e elenco do Fortaleza; veja

O zagueiro Emiliano Amor, do Colo-Colo, entrou na frente de torcedores do time chileno que invadiram o gramado e corriam na direção dos jogadores do Fortaleza (assista abaixo).

O que aconteceu

Emiliano Amor impediu que um grupo de oito torcedores chegasse perto do elenco do Fortaleza, que fugia na direção do túnel dos vestiários. O episódio ocorreu na marca dos 20 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada por 0 a 0. Integrantes da torcida quebraram os vídeos do alambrado e entraram no campo.

O zagueiro se colocou na frente dos invasores e foi abraçado por eles, evitando assim o contato com os jogadores adversários. A intervenção do camisa 15 do Colo-Colo fez com que outros atletas da equipe da casa e seguranças chegassem a tempo para conter a invasão e evitar maiores consequências.

El momento exacto en que los hinchas de Colo-Colo invadieron el estadio y los jugadores de Fortaleza debieron ingresar al vestuario del estadio Monumental de Chile ??



? El jugador del Cacique, Emiliano Amor, fue el primero en ir a resguardar a los futbolistas brasileños pic.twitter.com/z8WvclSjgc -- Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) April 11, 2025

Mais torcedores chegaram na sequência, mas o elenco do time brasileiro já havia deixado o gramado. Alguns invasores levaram barras de ferro afiadas.

Nesse vídeo fica evidente que o intuito dos "torcedores" do Colo Colo era agredir os jogadores e comissão técnica do Fortaleza.



Se não fosse a intervenção do Emiliano Amor algo pior poderia ter ocorrido.



?: @ESPNChile pic.twitter.com/is6rAAlq4T -- LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 11, 2025

A invasão

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante o 2° tempo da partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos.

Torcedores do Colo-Colo invadiram gramado no 2° tempo da partida contra o Fortaleza Imagem: Javier TORRES / AFP

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

A arbitragem paralisou o jogo, e os atletas não voltaram dos vestiários. Não houve agressões contra jogadores, árbitros e membros das comissões técnicas.

O Comitê Disciplinar da Conmebol julgará o ocorrido na partida e decidirá como proceder. A Conmebol afirmou que todos os processos determinados no regulamento foram seguidos e que enviou ao órgão todas as informações das confusões tanto de dentro quanto fora do estádio.

Tumulto e mortes antes da partida

Segundo o jornal La Tercera, do Chile, a confusão começou antes do embate, quando alguns torcedores forçaram as entradas pelos setores Tucapel e Caupolicán — ambas na região da Avenida Marathon e destinadas aos mandantes.

A polícia foi acionada, e duas pessoas morreram em meio ao tumulto: um jovem de 18 anos e um menino de 13. Outros dez torcedores acabaram presos.

O La Tercera informou que um caminhão teria atropelado as vítimas, que foram esmagadas por uma estrutura que desabou em meio à confusão.

O promotor Francisco Mores detalhou ao jornal parte do ocorrido. Ele confirmou o esmagamento e disse que o caso será investigado com mais detalhes nas próximas horas.