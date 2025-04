Neymar treina como reserva do Santos antes da partida contra o Fluminense

Neymar pode ser reserva do Santos contra o Fluminense no domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Neymar treinou como reserva em trabalho tático na manhã de hoje, no CT Rei Pelé.

O camisa 10 trabalhou normalmente e deve ficar à disposição no domingo, mas o Santos adota cautela e pode tê-lo a principio no banco.

Neymar passou por processo de reequilíbrio e fortalecimento muscular após um edema na coxa esquerda. Ele não atua há mais de um mês.

O time titular treinou assim: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca, João Schimidt e Rollheiser; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares é o time titular.

Única