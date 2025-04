Memphis Depay vai subir na bola em Barueri? Colunistas debatem o Dérbi

Após decidirem o Paulistão, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro e Mauro Cezar Pereira debateram o reencontro entre os rivais após o título estadual do Timão sobre o Verdão.

Juca: Torcida do Palmeiras vai pedir para o Memphis subir na bola

O Palmeiras tem um certo favoritismo, mas está traumatizado pelos últimos Dérbis. Tenho certeza que a torcida do Palmeiras que comparecer pedirá a Memphis Depay que suba na bola para ver o que acontece.

Tenho para mim que ele não subirá, ainda mais agora que tem o argumento da orientação que não se suba na bola. Quem subir, vai receber cartão amarelo. A matéria da Piauí, dane-se, o problema é subir na bola.

Diante dos últimos Dérbis, como ganhou na casa verde, na casa de campo verde pode também ganhar - o Palmeiras não está assustando ninguém. É um caso típico de clássico é clássico, e vice-versa. O Palmeiras é apenas favorito, não é favoritaço.

Juca Kfouri

Arnaldo: Palmeiras quer revanche e ainda não fez grande jogo em 2025

Para o Palmeiras e o palmeirense, há uma necessidade não só de revanche, mas de uma boa apresentação de um jogo grande que o Palmeiras não fez em 2025 - o Palmeiras ainda não fez um grande jogo nesta temporada.

E para o Corinthians, acho que os Díaz já perceberam a gordura que uma vitória no Dérbi e que o título paulista deram para o Corinthians. Empatar em Barueri seria ótimo, até pela campanha que o Corinthians vem fazendo - empatou em Salvador, venceu bem o Vasco e empatar com o Palmeiras seria ótimo para o time continuar entre os primeiros.

Para o Palmeiras, só vitória interessa. É só o início do Brasileirão, mas o adversário e a perda do estadual impõem a necessidade da vitória para o mandante.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Desafio do Palmeiras é fazer de Barueri sua segunda casa

O grande desafio do Palmeiras, já que o jogo será em Barueri, é transformar o estádio em Barueri na segunda casa do Palmeiras, o que não se consegue porque os ingressos são caros e a comunidade ao redor do estádio, onde há muitos palmeirenses evidentemente, não consegue comprar ingresso para o jogo.

Ou você chega no patamar financeiro dessas pessoas e traz as pessoas para o estádio, ou você vai ter um estádio frio novamente. Sabe quanto era o ingresso mais barato na quarta-feira Palmeiras x Cerro para quem não é sócio-torcedor? R$ 220,00.

Então, o cara tem que ser sócio, pagar mensalidade, comprar ingresso caro, e o cara que vai ao Allianz Parque não se dispõe a ir até Barueri. Aí a culpa passa a ser do estádio? Não, a responsabilidade é do clube, já que tem esse estádio como alternativa e tem que sair do Allianz por conta dos shows. Mas eles não conseguem fazer isso -- um dos problemas de um clube de futebol é o não entendimento do que é uma arquibancada.

Mauro Cezar

