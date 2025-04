'Pontos do Fortaleza não importam': colunistas lamentam mortes no Chile

A morte de dois jovens antes de Colo Colo x Fortaleza, no Chile, pela Libertadores, é mais importante que o aspecto esportivo, opinaram os colunistas do UOL no Posse de Bola.

Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira e Arnaldo Ribeiro lamentaram o episódio, criticaram as forças policiais chilenas e cobraram um posicionamento firme da Conmebol.

Juca: Fortaleza vai ganhar 3 pontos, mas isso não tem a menor importância

A reação da torcida não foi com o 0 a 0 nem porque o Colo Colo está em mau momento. A palavra de ordem era — duas mortes são muito mais importantes que três pontos, como de fato são.

Agora, não pode haver discussão: o Colo Colo vai perder os três pontos, e o Fortaleza vai ganhar de 3 a 0. Mas isso não tem a menor importância porque há dois jovens mortos. Dois jogos que saíram de casa para ver um jogo de futebol e que voltaram para serem enterrados.

Juca Kfouri

Mauro Cezar: Polícia não estava preparada para conter a situação

Isso já aconteceu também no Brasil e aconteceu em Londres na final da Euro entre Inglaterra e Itália. Esse tipo de coisa tem que ser contida pela polícia, que precisa estar preparada para isso. Evidentemente, não havia preparo, senão teriam contido a multidão sem gerar as mortes dos dois jovens.

Diante do que aconteceu, é natural o jogo ser interrompido, só não tenho a certeza que o Colo-Colo vai perder os pontos. Eu não apostaria nisso não. Não duvido nada os caras marcarem o jogo de novo. Vai haver uma guerra de bastidores, e o time chilena vai tentar argumentar que não teve culpa, que foi fora do estádio, que foram os 'Carabineros'.

Mauro Cezar

Arnaldo: Se fosse para arrecadar, a Conmebol era implacável

A Conmebol é implacável na questão monetária — tudo que é para arrecadar, a Conmebol é implacável. Agora, para tomar decisões que extrapolam a esfera esportiva, ela tem muitos problemas e normalmente se complica.

Após o jogo, deu para sentir os dirigentes dos clubes advogando em causa própria: o Fortaleza querendo os pontos, o Colo Colo querendo o complemento da partida. Acho que essa briguinha de bastidores que nesse momento é irrelevante vai se estender por algumas semanas para definição de um vencedor ou de uma nova partida a ser marcada, provavelmente sem público.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra