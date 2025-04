RIO2C 2025 destaca o universo dos esportes reunindo grandes nomes da área

O RIO2C 2025 traz ao inédito palco SportsOn nomes de peso para debater as principais tendências, desafios e transformações do universo esportivo. Com uma programação repleta de painéis, masterclasses e workshops, o evento promete conectar profissionais, marcas, criadores e fãs em uma experiência imersiva e inovadora.

Neste contexto, o painel "Nativos digitais e o Consumo de Conteúdo Esportivo" explora como essa nova geração, acostumada a deslizar a tela e dar play, está moldando o futuro do consumo esportivo. A discussão será conduzida e moderada por Renata Silveira, narradora da TV Globo, e contará com a presença de Aldo Arriaga, VP de Digital Marketing da FC Diez Media; Bianca Dramali, pesquisadora e especialista em consumer insights na ESPM, e Roberta Pires, Content Partnership de esporte no TikTok.

O painel abordará temas como comportamento, plataformas, tendências e os desafios de engajar uma audiência que pensa e consome de forma completamente diferente das gerações anteriores.

Outro destaque será o painel "Cenários Extremos: Superando Limites nas Fronteiras da Natureza", que mergulha nas histórias de atletas que desafiam os próprios limites em condições inóspitas. Com moderação de Bianca Medeiros (Woohoo), a discussão trará depoimentos do tricampeão do Sertões e terceiro colocado no Rally Dakar, Lucas Moraes; Karina Oliani, médica, atleta, exploradora e primeira brasileira a escalar o Everest pelas duas faces, e Ruy Marra, psicólogo especializado em esportes de aventura.

O painel irá explorar o que motiva esses atletas a enfrentarem desafios extremos e como a superação impacta suas vidas.

Já em seu primeiro ano, o palco SportsOn reunirá uma constelação de atletas e ex-atletas que já escreveram seus nomes na história de diversas modalidades. Verônica Hipólito, atleta paralímpica de atletismo; Bruno Rezende, jogador de vôlei; Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia e diretor geral do COB; Yane Marques, medalhista olímpica do pentatlo e vice-presidente do COB, e Fofão (Helia Souza), campeã olímpica e primeira técnica mulher de Seleção Brasileira de vôlei, são alguns dos nomes que compõem a programação.

As grandes marcas que apoiam o esporte também estarão representadas por seus executivos, como Cecília Alexandre, VP de Marketing da Heineken; Viviane Ramos, diretora de Marketing de desodorantes da Unilever, e Daniel Mourão, VP de Marketing e Mídia Digital do UFC.

O evento também abordará as transformações do mercado esportivo com o painel "O Jogo Está Mudando: Os Novos Rumos dos Direitos de Transmissão Esportiva". Com a fragmentação da audiência e o crescimento das plataformas digitais, os direitos de transmissão estão passando por um momento de profunda mudança. Especialistas do setor discutirão como inovar na distribuição do conteúdo esportivo sem perder relevância e como engajar diferentes públicos em um cenário cada vez mais dinâmico e conectado. O painel reúne Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band; George Guilherme, diretor de transmissões esportivas da Globo, e Mariana de Felippes, Partner Engagement Manager do YouTube.

Outro tema quente será abordado no painel "Tudo o que você sempre quis saber sobre BETS". Com a recente regulamentação das apostas esportivas no Brasil, o setor passa a ocupar um papel central no ecossistema esportivo. A mesa contará com Antonio Forjaz (CEO da SportingBet), André Santa Ritta (advogado especializado em apostas esportivas) e o moderador Rafael Silva, (Senior Partnership Manager da FC Diez Media) que debaterão os desafios, riscos e potencial desse mercado em crescimento.

Durante o fim de semana, o RIO2C traz uma programação repleta de atividades práticas. Destaque para a Masterclass de Narração Esportiva, ministrada por Natalia Lara, narradora da Globo e uma das vozes mais marcantes da nova geração do esporte brasileiro. A Masterclass irá explorar técnicas, preparação e os desafios da profissão, trazendo insights sobre a narração esportiva em multiplataformas.

Os participantes também poderão vivenciar dois workshops especiais: um de Ginástica Rítmica com Deborah Medrado, atleta da Seleção Brasileira e embaixadora da modalidade no país, aberto a todas as idades e níveis de experiência; e outro de badminton, com a maior referência do esporte no Brasil, Sebastião Dias de Oliveira.

Pai de Ygor Coelho, primeiro atleta brasileiro de badminton a participar de uma edição olímpica, e fundador da Miratus, centro de treinamento de badminton no Rio de Janeiro, ele irá ensinar a metodologia inovadora que criou, combinando os movimentos do badminton com passos de samba, que não só contribuiu para a inclusão social como para a formação esportiva de jovens da Comunidade do Chacrinha.