Caos em Colo-Colo x Fortaleza será analisado na Conmebol e pode acabar com derrota dos chilenos

Colo-Colo e Fortaleza jogaram apenas 24 minutos do segundo tempo da partida pela Copa Libertadores, quando o jogo foi interrompido. Uma confusão começou nos arredores do estádio Monumental de Santiago, entre torcedores chilenos e a polícia e se estendeu para dentro de campo. Duas pessoas morreram, em circunstâncias ainda investigadas.

Uma hora e meia após a suspensão do jogo, a Conmebol confirmou o cancelamento da partida. O caso será julgado pela Comissão Disciplinar da entidade. Na condição de mandante, o Colo-Colo pode ter a definição de derrota por 3 a 0, conforme prevê o regulamento.

Entretanto, a Conmebol reiterou que a agremiação chilena tomou todas as atitudes previstas no protocolo da competição. Isso será levado em consideração pelos órgãos judiciais da entidade. A depender da interpretação, a partida também pode ser retomada.

"Tendo em vista que foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos no Manual do Clube, o caso será remetido aos órgãos judiciais da Conmebol para futuras determinações. Todas as informações referentes a eventos dentro e fora do estádio serão enviadas ao Comitê Disciplinar", diz nota da entidade.

Cerca de 1.000 torcedores do Fortaleza deixaram o estádio sem proteção da polícia, porém, de forma tranquila, assim como os chilenos. A escolha foi por não haver escolta, já que a confusão iniciou com a torcida do Colo-Colo e policiais. A saída de alguns dos presentes se deu pelo gramado, já que era mais seguro que deixar o local pelos portões.

Segundo informações da imprensa chilena, cerca de 100 torcedores tentaram acessar o estádio sem ingressos. A polícia interveio naquele momento para conter os torcedores e, durante a operação, uma debandada fez com que uma cerca caísse, esmagando um dos torcedores, de acordo com as autoridades.

Segundo promotor Francisco Morales, uma investigação está em andamento para determinar se um carro de polícia esteve envolvido na morte. Ele afirmou que o Ministério Público trabalha com a possibilidade de atropelamento seguido de fuga. As autoridades não relataram mais feridos ou prisões até o momento.