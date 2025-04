Lando Norris é o mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prêmio do Bahrein; Bortoleto é o 11º

Na manhã desta sexta-feira, no circuito de Sakhir, os pilotos realizaram o primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein, de Fórmula 1. Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido da primeira sessão.

Em 23 voltas, o piloto britânico atingiu a marca de 1min33s024 e liderou o primeiro treino livre. Norris ficou à frente de Pierre Gasly (Alpine Renault), com 1min33s442, e Lewis Hamilton (Ferrari), com 1min33s800.

A sessão foi repleta de pilotos novatos e não contou com a presença de nomes de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull Racing.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, teve um bom desempenho e terminou na 11ª posição, com o tempo de 1min34s628. Felipe Drugovich (Aston Martin), correndo no lugar de Fernando Alonso, foi o 16º colocado, com 1min35s198.

O segundo treino livre do GP do Bahrein acontece ainda nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília). Neste sábado, acontecem o terceiro livre, às 9h30, e a classificação, às 13 horas. Por fim, o Grande Prêmio do Bahrein é neste domingo, às 12 horas.