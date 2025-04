Torcedores depredaram sede e CT do Colo-Colo antes de jogo contra o Fortaleza

Um grupo de torcedores invadiu a Casa Alba, centro de treinamento do Colo-Colo, horas antes da partida entre o clube chileno e o Fortaleza pela Copa Libertadores. O CT está localizado junto ao Estádio Monumental David Arellano, onde pouco depois aconteceu outro tumulto que resultou na morte de dois torcedores. Cerca de dez pessoas foram detidas.

Segundo o jornal chileno Canal T13, torcedores saquearam camisas e materiais esportivos da Casa Alba e depredaram a academia do centro de treinamentos do Colo Colo. Os vestiários da base, departamentos médicos, alojamentos e áreas de treinamento físico do clube ficam na instalação.

"Um grupo de indivíduos tentou entrar na Casa Alba e, posteriormente, no Estádio Monumental. Nesse contexto, o pessoal de controle de ordem pública realizou diversas manobras com o objetivo principal de impedir o ingresso dessas pessoas", explicou o promotor Francisco Mores, da Promotoria de Flagrantes do Monumental.

Nos arredores do Estádio Monumental, duas pessoas morreram em um tumulto gerado por torcedores que tentavam entrar no estádio. Ambas foram esmagadas por uma cerca que desabou após intervenção de uma viatura policial. O condutor do veículo foi "indiciado".

Mesmo com a tragédia, a partida aconteceu e durou até a metade do segundo tempo, quando torcedores quebraram a barreira de acrílico de contenção e invadiram o gramado. O jogo foi cancelado com o placar em 0 a 0.