Drama! Jean Silva bate o peso em segunda tentativa e confirma luta com Bryce Mitchell

Realizada na manhã desta sexta-feira (11), a pesagem oficial do UFC 314 contou com uma pitada de drama - sobretudo para o público brasileiro. Isso porque Jean Silva falhou na balança em sua primeira tentativa, excedendo o limite da categoria em 450 gramas. 'Lord', porém, prometeu retornar e cumprir sua missão. Dito e feito. Cerca de 30 minutos após sua primeira aparição, o atleta da 'Fighting Nerds' voltou ao palco e cravou 66,2 kg - confirmando, assim, seu aguardado duelo contra Bryce Mitchell.

Para atingir a marca - a mesma que seu rival americano aferiu -, Jean precisou se despir e utilizar o biombo. Depois que ouviu seu peso ser anunciado, o brasileiro gritou em comemoração. Bem ao seu estilo, o representante da Fighting Nerds indicou que passou por maus bocados nos bastidores (veja abaixo ou clique aqui).

"Ei, Bryce Mitchell (sinal simulando uma arma com as mãos). Brasil, vocês não queriam uma história de sofrimento? Passei por tudo isso aí, é só assistir meu canal", brincou 'Lord', aproveitando os holofotes para se promover ainda mais.

Disputa de título confirmada

Os protagonistas do UFC 314 não deram margem para polêmica. Diego Lopes e Alexander Volkanovski foram, respectivamente, os primeiros atletas a subirem no palco e passarem pela balança. Sem sustos, o prospecto brasileiro e o veterano australiano despontaram com a mesma marca: 65,7 kg. Sendo assim, a disputa pelo cinturão vago dos pesos-penas (66 kg) foi oficialmente confirmada para liderar o card de Miami.

Esquadrão Brasileiro

Além de Jean e Diego, outros três brasileiros também confirmaram suas participações no UFC 314. Prestes a realizar sua estreia na empresa, Patrício Pitbull surgiu com 65,7 kg na balança, contra 66,2 kg de Yair Rodriguez, seu rival. Já no card preliminar, Virna Jandiroba e Marco Tulio pesaram, respectivamente, 52,6 kg e 84,3 kg - mesmas marcas aferidas por seus oponentes, Yan Xiaonan e Tresean Gore.

Confira abaixo as marcas da pesagem do UFC 314:

Alexander Volkanovski (65,7 kg) vs Diego Lopes (65,7 kg)

Michael Chandler (70,7 kg) vs Paddy Pimblett (70,7 kg)

Bryce Mitchell (66,2 kg) vs Jean Silva (66,2 kg)*

Yair Rodriguez (66,2 kg) vs Patrício Pitbull (65,7 kg)

Nikita Krylov (93,4 kg) vs Dominick Reyes (93,4 kg)

Dan Ige (66,2 kg) vs Sean Woodson (66,2 kg)

Yan Xiaonan (52,6 kg) vs Virna Jandiroba (52,6 kg)

Jim Miller (70,7 kg) vs Chase Hooper (70,7 kg)

Darren Elkins (65,7 kg) vs Julian Erosa (66,2 kg)

Sedriques Dumas (83,9 kg) vs Michal Oleksiejczuk (84,3 kg)

Su Mudaerji (57,1 kg) vs Mitch Raposo (57,1 kg)

Tresean Gore (84,3 kg) vs Marco Tulio (84,3 kg)

Nora Cornolle (62,3 kg)** vs Hailey Cowan (61,6 kg)

*Jean Silva bateu o peso em sua segunda tentativa

**Nora Cornolle excedeu o limite da categoria em 600 gramas

