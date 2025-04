Jean Silva não bate o peso e luta com Bryce Mitchell fica ameaçada; entenda

Na manhã desta sexta-feira (11), durante a pesagem oficial do UFC 314, em Miami (EUA), uma das lutas mais aguardadas do evento ficou ameaçada. Isso porque Jean Silva, um dos protagonistas do show, falhou ao subir na balança em sua primeira tentativa. O brasileiro, representante da 'Fighting Nerds' excedeu o limite dos pesos-penas (66 kg) em 450 gramas, surgindo com a marca de 66,6 kg. Sendo assim, por conta da infração, seu confronto com Bryce Mitchell está sob risco.

Jean foi o último representante do 'Esquadrão Brasileiro' a passar pela balança. Anteriormente, todos os atletas tupiniquins cumpriram suas missões e atingiram o limite de peso de suas respectivas categorias. 'Lord', por sua vez, deu indícios de que teria problemas já ao subir no palco. Revoltado, Silva precisou do biombo e, em cima da balança, mandou um recado direto para Mitchell (veja abaixo ou clique aqui). Silva terá uma hora extra para tentar cortar o peso excedente e cumprir sua meta.

"Não acabou ainda. Vocês não querem uma jornada de sofrimento? Hoje vocês estão vendo essa p***. Vou bater a p*** desse peso. Bryce Mitchell, vou te quebrar na porrada. Não acabou, vou voltar, bater meu peso e arrebentar você, seu filho da p***", bradou o brasileiro, em cima da balança, prometendo voltar e cumprir sua missão na pesagem.

Essa não foi a primeira vez que Jean teve problemas com a balança em sua caminhada no Ultimate. Em seu segundo desafio na empresa, no UFC 303, em junho de 2024, 'Lord' excedeu o limite da divisão em cerca de 600 gramas. Na ocasião, quando enfrentou e derrotou Charles Jourdain, o brasileiro alegou ter sofrido um acidente que dificultou seu processo de corte de massa. Nesta semana, porém, ainda é incerto o motivo que culminou na falha em sua primeira tentativa na pesagem do UFC 314.

Disputa de título confirmada

Os protagonistas do UFC 314 não deram margem para polêmica. Diego Lopes e Alexander Volkanovski foram, respectivamente, os primeiros atletas a subirem no palco e passarem pela balança. Sem sustos, o prospecto brasileiro e o veterano australiano despontaram com a mesma marca: 65,7 kg. Sendo assim, a disputa pelo cinturão vago dos pesos-penas (66 kg) foi oficialmente confirmada para liderar o card de Miami.

Esquadrão Brasileiro

Além de Jean e Diego, outros três brasileiros também confirmaram suas participações no UFC 314. Prestes a realizar sua estreia na empresa, Patrício Pitbull surgiu com 65,7 kg na balança, contra 66,2 kg de Yair Rodriguez, seu rival. Já no card preliminar, Virna Jandiroba e Marco Tulio pesaram, respectivamente, 52,6 kg e 84,3 kg - mesmas marcas aferidas por seus oponentes, Yan Xiaonan e Tresean Gore.

Confira abaixo as marcas da pesagem do UFC 314:

Alexander Volkanovski (65,7 kg) vs Diego Lopes (65,7 kg)

Michael Chandler (70,7 kg) vs Paddy Pimblett (70,7 kg)

Bryce Mitchell (66,2 kg) vs Jean Silva (66,6 kg)*

Yair Rodriguez (66,2 kg) vs Patrício Pitbull (65,7 kg)

Nikita Krylov (93,4 kg) vs Dominick Reyes (93,4 kg)

Dan Ige (66,2 kg) vs Sean Woodson (66,2 kg)

Yan Xiaonan (52,6 kg) vs Virna Jandiroba (52,6 kg)

Jim Miller (70,7 kg) vs Chase Hooper (70,7 kg)

Darren Elkins (65,7 kg) vs Julian Erosa (66,2 kg)

Sedriques Dumas (83,9 kg) vs Michal Oleksiejczuk (84,3 kg)

Su Mudaerji (57,1 kg) vs Mitch Raposo (57,1 kg)

Tresean Gore (84,3 kg) vs Marco Tulio (84,3 kg)

Nora Cornolle (62,6 kg)** vs Hailey Cowan (61,6 kg)

*Jean Silva excedeu o limite da categoria em 450 gramas

**Nora Cornolle excedeu o limite da categoria em 900 gramas

