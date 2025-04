CBF aciona Conmebol e pede vitória do Fortaleza por jogo cancelado no Chile

A CBF afirmou que enviou uma denúncia aos Órgãos Judiciais da Conmebol sobre o caos no Chile pedindo que o Fortaleza seja declarado vencedor da partida da Libertadores, que foi cancelada na noite de ontem por falta de segurança no Monumental David Arellano.

A CBF lamenta profundamente a morte dos dois torcedores chilenos e os episódios de violência ocorridos na partida entre Colo-Colo e Fortaleza, realizada na quinta-feira (10), em Santiago, pela Libertadores. Logo após a suspensão da partida, a entidade manteve contato com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, dando todo o suporte necessário ao clube desde então.

A CBF informa também que enviou, na madrugada desta sexta-feira (11), às 2h10, ao Diretor de Competições da Conmebol, Fred Nantes, um documento salvaguardando os interesses do filiado e pedindo a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3 a 0, em razão da responsabilidade do clube mandante, de acordo com o previsto no artigo 6, item 3, "g" e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol.

Na manhã desta sexta, às 9h15, a CBF ratificou a decisão e enviou a denúncia (em anexo) aos Órgãos Judiciais da Conmebol fundamentando o pedido para o clube cearense ser declarado vencedor da partida.

CBF, em nota

O que disse a Conmebol

O jogo foi cancelado após torcedores vandalizarem o estádio e invadirem o gramado em protesto contra mortes em tumulto antes do duelo. A partida estava na marca dos 20 minutos do segundo tempo, com placar ainda zerado, quando os atos ocorreram.

A Conmebol afirmou que os passos do regulamento foram seguidos e que o cancelamento se deu por falta de garantia de segurança por parte do clube mandante e das autoridades locais. Agora, caberá ao Comitê Disciplinar decidir o que fazer.

A Direção de Competições e Operações da Conmebol informou que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades de segurança locais, garante a continuidade da partida entre Colo Colo (CHI) e Fortaleza (BRA) pela Fase de Grupos.

da Libertadores 2025, a referida partida está cancelada.

Acrescentou que, tendo em vista que foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos no Manual do Clube, o caso será remetido aos Órgãos Judiciais da CONMEBOL para futuras determinações. Todas as informações referentes a eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão enviadas ao Comitê Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol.

Conmebol, em nota

A invasão

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante o 2° tempo da partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos.

Torcedores do Colo-Colo invadiram gramado no 2° tempo da partida contra o Fortaleza Imagem: Javier TORRES / AFP

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

A arbitragem paralisou o jogo, e os atletas não voltaram dos vestiários. Não houve agressões contra jogadores, árbitros e membros das comissões técnicas.

O Comitê Disciplinar da Conmebol julgará o ocorrido na partida e decidirá como proceder. A Conmebol afirmou que todos os processos determinados no regulamento foram seguidos e que enviou ao órgão todas as informações das confusões tanto de dentro quanto fora do estádio.

Tumulto e mortes antes da partida

Segundo o jornal La Tercera, do Chile, a confusão começou antes do embate, quando alguns torcedores forçaram as entradas pelos setores Tucapel e Caupolicán — ambas na região da Avenida Marathon e destinadas aos mandantes.

A polícia foi acionada, e duas pessoas morreram em meio ao tumulto: um jovem de 18 anos e um menino de 13. Outros dez torcedores acabaram presos.

O La Tercera informou que um caminhão teria atropelado as vítimas, que foram esmagadas por uma estrutura que desabou em meio à confusão.

O promotor Francisco Mores detalhou ao jornal parte do ocorrido. Ele confirmou o esmagamento e disse que o caso será investigado com mais detalhes nas próximas horas.