Briga entre torcedores do Atlético Nacional deixa um morto e um ferido em Porto Alegre

Na madrugada desta sexta-feira, após a vitória do Internacional sobre o Atlético Nacional-COL, pela Copa Libertadores, no Beira-Rio, uma briga entre torcedores colombianos resultou em uma morte e deixou um ferido. A confusão aconteceu no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Alejandro Lopera Zuluaga, de 27 anos, foi encontrado morto no banco traseiro de um carro de aplicativo. Segundo a Brigada Militar, o motorista abordou policiais na Rua Loureiro da Silva e contou que foi cercado por torcedores colombianos que o pediram para ir até um hospital.

"Tiraram o meu celular, para eu não fugir ou ligar para a polícia, e já foram colocando a pessoa no banco de trás. Eu fui em direção ao HPS (Hospital de Pronto Socorro), mas o homem já estava morto. Eu vi a viatura da polícia e pedi ajuda", disse Lucas Aguiar, motorista do carro de aplicativo, à RBS TV.

???????????? ? ????? ?? ????! ???????????????? COM SHOW DO ?? ? ????? E ESPETÁCULO DA TORCIDA, INTER BATE O ATLÉTICO NACIONAL-COL POR 3 A 0 E CHEGA AOS QUATRO PONTOS NA CONMEBOL LIBERTADORES. ??? OS GOLS DO JOGO? Alan & Patrick & Lourenço! ?©? pic.twitter.com/CxjKmO3JXX ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 10, 2025

Os policiais relataram que a vítima já estava morta quando foram abordados por Lucas Aguiar. De acordo com a Brigada Militar, torcedores do Atlético Nacional entraram em confronto e Alejandro Lopera Zuluaga teria sido esfaqueado por outro colombiano, que fugiu do local.

O autor da facada foi encontrado por outros torcedores, espancado e esfaqueado. O SAMU foi chamado e levou o homem até o HPS, onde passou por cirurgia e segue internado. O motivo da briga que resultou na morte de Alejandro ainda está sendo investigado pela polícia.

Dentro de campo, o Internacional venceu por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo F da Copa Libertadores, com quatro pontos. O Atlético Nacional é o 3º colocado, com três pontos.