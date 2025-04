Software do Flamengo detecta diariamente humor, estresse, cansaço e lesões

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo conta com um software chamado "Pro Soccer", que entre outras funções, tem como objetivo detectar diariamente, no Ninho do Urubu, os índices de humor, estresse, cansaço, dores e possíveis lesões no elenco.

Totem interativo colhe as informações

Os jogadores são obrigados a passar pelo software tão logo chegam ao centro de treinamento. Ele fica instalado em quatro totens espalhados pelo local e nele os atletas se deparam com um questionário. As perguntas básicas no pré-treino, por exemplo, são:

Qual seu nível de estresse hoje?

Como você classifica sua última noite de sono?

Qual seu nível de cansaço?

Está sentindo dor muscular no geral?

Como está seu humor hoje?

Está sentindo alguma dor localizada?

Como você classifica sua recuperação?

Uma imagem do corpo humano é aberta caso um jogador acuse dores em uma das respostas. Através de toques na tela ele indica qual é a região.

As opções e quantidades de respostas variam de acordo com a pergunta. Ao final do questionário, é produzido um relatório e um percentual de "bem estar" do atleta.

Os dados são disparados automaticamente para os diversos setores do futebol: departamento médico, preparação física, psicologia, nutrição, fisioterapia e fisiologia. Os funcionários recebem as informações em tempo real num aplicativo em seus celulares e os números também ficam expostos em televisões espalhadas pelo Ninho do Urubu.

A partir destes dados, um tratamento é elaborado por cada departamento, fazendo com que ocorra um trabalho individualizado mais preciso.

O software também capta os exercícios realizados nos aparelhos de musculação. Os equipamentos são digitalizados e as informações são enviadas em tempo real para o "Pro Soccer".