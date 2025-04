Bryce Mitchell debocha de ameaça e provoca Jean Silva em coletiva do UFC 314

Faltando apenas um dia para o UFC 314, Bryce Mitchell voltou a chamar atenção - desta vez, não por suas teorias da conspiração, mas por uma declaração no mínimo surpreendente. Durante a coletiva de imprensa pré-luta, o americano reagiu com sarcasmo a um aviso de Jean Silva, seu próximo oponente, que afirmou que ele poderia acabar "com dano cerebral" após o confronto. A resposta? "Nasci com dano cerebral, irmão. Vou ficar bem."

A fala, que mistura provocação com um humor ácido, virou manchete. Não é a primeira vez que Mitchell, de 29 anos, levanta polêmica com declarações fora do octógono. Conhecido por divulgar teorias como a de que a Terra é plana e até por falas antissemitas e controversas ligadas a figuras como Adolf Hitler, o lutador carrega consigo uma aura de provocador - algo que, para muitos, já ultrapassou os limites do aceitável no esporte, sendo criticado até mesmo por Dana White.

Apesar da personalidade excêntrica, 'Thug Nasty' parece levar a sério a ameaça que o brasileiro representa. 'Lord', por sua vez, não economizou nas provocações. Em uma coletiva recente, chegou a levar um globo terrestre para zombar das crenças do rival. "Você vai começar a ver o mundo como redondo em breve", ironizou Jean Silva, arrancando risadas do público e da imprensa presente.

Ainda assim, Mitchell surpreendeu ao fazer um elogio inesperado ao adversário nesta última quarta-feira (9). O americano reforçou que vencer o rival brasileiro seria uma prova de seu valor no ranking dos pesos-pena (66 kg), onde ocupa a 13ª colocação, exaltando a qualidade

"Acho que ele vendeu a luta perfeitamente, sou realmente grato por isso. Ninguém poderia ter promovido essa luta melhor do que ele, então tiro o chapéu pra ele, cara. Digo, as pessoas estão assistindo por causa dele. Ele é um grande lutador. Se eu o vencer, talvez isso me torne ainda mais do que grande", disse, em tom mais sóbrio, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

O confronto entre Bryce Mitchell e Jean Silva está programado para este sábado (12), em Miami, e é um dos mais aguardados do card. Além do aspecto técnico - ambos são nomes em ascensão na divisão -, o duelo ganhou uma narrativa carregada de tensão, ironia e, claro, muita rivalidade.

Esquadrão Brasileiro em peso no UFC 314

O UFC 314 terá uma legião de brasileiros representando o país em lutas que geram grandes expectativas, envolvendo até mesmo a chance de ter outro atleta tupiniquim campeão. Estão confirmados no evento deste sábado (12), em Miami, os seguintes lutadores: Patrício Pitbull, Virna Jandiroba, Marco Tulio 'Matuto', Jean Silva e Diego Lopes, que fará a luta principal do show contra Alexander Volkanovski, em disputa pelo cinturão até 66 kg da franquia.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok