Olympique de Marselha x Angers: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Francês

O Campeonato Francês terá sua sétima rodada se iniciando nesta sexta-feira. O Olympique de Marselha enfrenta o Angers, no Velodrome, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela ESPN e CazéTV.

Os donos da casa tentam a recuperação após a derrota para o Strasbourg na rodada passada. O resultado fez o time ficar com os mesmos 13 somados, atrás de PSG e Monaco na classificação.

Para facilitar o objetivo do Marselha, o Angers está na lanterna do campeonato, com somente dois pontos. Os visitantes ainda não venceram na temporada.

Prováveis escalações

Olympique de Marselha: Gerónimo Rulli; Murillo, Pierre-Emile Hojbjerg, Cornelius e Montague Brassier; Geoffrey Kondogbia e Koné; Greenwood, Harit e Luis Henrique; Wahi



Técnico: Roberto De Zerbi

Angers: Yahia Fofana; Carlens Arcus, Emmanuel Biumla, Jordan Lefort e Florent Hanin; Jean-Eudes e Haris Belkeba; Jim Allevinah, Himad Abdelli e El Melali; Bamba Dieng



Técnico: Alexandre Dujeux

Arbitragem



Ainda não divulgada.