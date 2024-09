PSG x Rennes: confira onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Francês

A sexta rodada do Campeonato Francês terá seu pontapé inicial na tarde desta sexta-feira. O Paris Saint-Germain encara o Rennes, a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Onde assistir: o duelo terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

Os donos da casa perderam os 100% de aproveitamento na Ligue 1 na rodada passada ao empatarem em 1 a 1 com o Reims, fora de casa. Com isso, o PSG viu os adversários encostarem na classificação. Mesmo assim, são seis jogos, com cinco vitórias e somente este empate.

Com 13 pontos, a equipe da capital está a frente de Olympique de Marselha e Monaco apenas nos critérios de desempate - uma vez que todos possuem a mesma pontuação.

Já o Rennes está na oitava posição, com sete pontos. Os visitantes também chegam após um empate de 1 a 1, contra o Lens, mas vão tentar surpreender para encostar nos líderes.

Ainda nesta sexta-feira, o Auxerre tenta sair da degola ao receber o Brest. A bola rola um pouco mais cedo, às 14h, no Stade de l'Abbé-Deschamps.

Prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Dembelé, Kolo Muani e Barcola.



Técnico: Luis Henrique

Rennes: Mandanda; Hateboer, Wooh e Seidu; Assignon, Santamaria, Matusiwa e Truffert; Blas, Gronbaek e Kalimuendo.



Técnico: Julien Stéphan