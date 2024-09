Mbappé compra clube francês, diz jornal espanhol

Imagem: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

O jornal espanhol AS apurou que o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, é agora dono do clube francês Caen, da segunda divisão, após confirmação de entidade financeira.

O que aconteceu

Segundo o portal, o atleta se tornou, de fato, o proprietário de um clube mais jovem da história do futebol. O jornal relatou que, embora a situação já tivesse sido anunciada, precisou passar por controle da DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão). A entidade é a responsável financeira do futebol francês.

A empresa Interconnected Ventures, de Mbappé, é agora dona de 80% do clube, enquanto a porcentagem restante será do proprietário cessante, Pierre-Antoine Capton, segundo o jornal.

Há cerca de um mês, a empresa do jogador anunciou a compra através de seu LinkedIn: "Estamos comprometidos em criar um ambiente onde jovens talentos e excelência esportiva possam prosperar, permitindo que o clube continue orgulhosamente seu legado e ambições no futebol francês, ao mesmo tempo em que valoriza o engajamento social".