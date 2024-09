Carro-chefe da adidas ganhará versão que teve seis rodadas de atualização

O Adizero Adios Pro 4, que será lançado pela adidas nos próximos meses, passou por seis rodadas de atualizações antes de virar, de fato, um produto final.

O que aconteceu

O supertênis foi elaborado em Herzogenaurach, sede da adidas, e testado por corredores de elite em meio ao desenvolvimento.

Houve seis rodadas de atualizações até a conclusão do produto, conforme explicou Charlotte Heidmann, diretora global de çalçados de running da adidas, ao UOL. Ela também detalhou as tecnologias da novidade.

Durante o desenvolvimento do tênis, trabalhamos em seis rodadas de atualizações, refinando cada componente do tênis e explorando como poderíamos criar um tênis construído para desempenho e velocidade ideais Charlotte Heidmann

Mais detalhes

Inspiração em item de sucesso. "As principais atualizações do tênis incluem um novo rocker no antepé, inspirado no Adizero Adios Pro Evo 1, que é colocado em 60% do comprimento do tênis. Essa característica foi testada em laboratório para estimular o impulso para frente e melhorar a economia de corrida."

Novo sistema nos cadarços. "Haverá, na parte superior, uma malha trançada leve e unidirecional, que é combinada com faixas de travamento internas para proporcionar uma sensação de conforto e segurança ao correr em alta velocidade. Isso é combinado com um novo sistema de cadarços, que proporciona um ajuste firme para os corredores."

E o solado? "Ele foi criado após o estudo dos padrões de batida de alguns dos principais atletas da adidas, para entender onde a aderência era mais necessária. Essas percepções foram traduzidas em um novo padrão de sola que mapeia o material para as principais áreas."