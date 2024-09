Ramón elogia elenco do Corinthians após vitória contra o Fortaleza, mas alerta: "A série não acabou"

O técnico Ramón Díaz elogiou inúmeras vezes o elenco do Corinthians após a vitória da equipe sobre o Fortaleza por 2 a 0, na noite desta terça-feira, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o comandante argentino alertou que a série contra o Leão do Pici não acabou, exaltando também a força do adversário.

"Creio que me parece que é importante o elenco que temos. Temos a possibilidade de adaptar os reforços, de armar diferentes times e competir nos três torneios. A série não acabou, jogamos contra um grande time, que pode te complicar. Temos que manter essa mentalidade de hoje, aí sim vamos ter a possibilidade de passar", disse Ramón em entrevista coletiva.

O treinador reforçou que o Corinthians precisa urgentemente deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas garantiu que a equipe tem condições de competir em todos os torneios que disputa. Além da Copa Sul-Americana, o time segue vivo na Copa do Brasil.

"Temos que nos recuperar urgentemente no Brasileirão, jogar com essa atitude, como time grande. Todos os jogadores que jogaram hoje responderam da melhor maneira, estamos felizes por todo o grupo. Quando chegamos, falamos que queríamos competir com todos. Sabemos da nossa situação no Brasileiro, mas temos que sair. E só vamos sair jogando, com atitude, com contundência. O time teve muitas ocasiões e o resultado poderia ser distinto", comentou.

"Estou muito contente, temos um elenco completo. Os estrangeiros que chegaram estão se adaptando, o nível do time melhorou, a equipe está progredindo. Não vamos deixar de competir nos três torneios, sabendo da urgência de melhorar no Brasileirão", complementou.

O Corinthians jogou melhor que o Fortaleza ao longo dos 90 minutos. Primeiro, Igor Coronado recebeu passe de Talles Magno e, fora da área, acertou o ângulo da meta adversária na reta final da primeira etapa. Nos minutos finais da partida, Yuri Alberto, com finalização de esquerda, ampliou a vantagem do Timão.

Com a vitória, o Corinthians joga apenas pelo empate na volta para garantir classificação à semifinal do torneio continental. Uma vitória do Leão do Pici por dois gols de diferença levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo de volta das quartas da Sul-Americana está marcado para o dia 24 (terça-feira), em Itaquera, também às 21h30 (de Brasília). Quem passar de fase encara o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Racing, da Argentina.