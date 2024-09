São Paulo: William Gomes pede passagem e faz Zubeldía 'quebrar a cabeça'

Destaque da vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no Brasileirão, o garoto William Gomes está pedindo passagem entre os titulares e faz Luís Zubeldía montar um quebra-cabeça para o duelo com o Botafogo na Libertadores. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, tanto William Gomes quanto Marcos Antônio deixaram boa impressão contra a Raposa e podem pintar como novidade no time titular do São Paulo. O Tricolor visita o Botafogo na quarta-feira (18), no Engenhão, no jogo de ida das quartas de final.

O jogo de quarta é muito, muito importante. Existe agora uma grande dúvida em relação ao time titular do São Paulo. No jogo contra o Atlético-MG, o William Gomes e o Marcos Antônio foram passear em Belo Horizonte, eles não entraram. Ontem, o Zubeldía escalou o Marcos Antônio, que foi bem defensiva e ofensivamente, está em todos os lugares do meio de campo, é uma máquina, pega, toca, sai, é um jogador muito rápido e versátil no meio-campo, algo que o São Paulo está precisando nos últimos jogos.

Sem contar William Gomes, outro que foi passear em Belo Horizonte contra o Atlético-MG, sendo que o São Paulo precisava de aceleração, um jogador para romper as linhas, algo que faz muita falta sem o Ferreirinha. E o William Gomes simplesmente foi o cara do jogo e fez o gol da vitória. Isso criou um trevo na cabeça do Zubeldía, que agora vai ter que montar um quebra-cabeça para armar o time contra o Botafogo.

Hernan acrescentou que há pressão interna no São Paulo sobre o trabalho de Zubeldía. O duelo com o Botafogo é visto como momento-chave do trabalho do treinador até aqui no Morumbi.

Conversei com algumas pessoas hoje de manhã do São Paulo e o papo era, olha, obviamente que a decisão final é do treinador, ele que manda no time, ele que manda na escalação, mas internamente no São Paulo há essa questão que joga um pouco de pressão para o treinador. É hora dele mostrar trabalho, e o São Paulo precisa fazer o resultado contra o Botafogo para ter chance no jogo da volta e passar de fase, que é o objetivo do ano no São Paulo, é a Libertadores. É uma pressão, pode até ser no bom sentido, mas é uma pressão que o Zubeldía vai ter que provar que ele chegou no São Paulo. André Hernan

