Alex Sandro e Plata estreiam no Flamengo x Vasco; Arrascaeta é banco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Vasco estão escalados para o clássico deste domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30.

O que aconteceu

O Flamengo terá a estreia dupla: Alex Sandro na lateral esquerda e Gonzalo Plata no ataque.

No Fla, Arrascaeta fica no banco, até porque saiu cansado no jogo passado e ainda não recuperou a plena forma após lesão muscular. Assim, abriu espaço para Plata.

Já a estreia de Alex Sandro acontece porque Ayrton Lucas está suspenso.

No Vasco, Coutinho voltou a ser relacionado após mais de um mês afastado por lesão. Mas começa no banco.

A novidade fica por conta da entrada do chileno Jean David, que substitui Rayan.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Plata e Luiz Araújo; Bruno Henrique.

Já o Vasco joga com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet; Jean David, David e Vegetti.

Os rivais se enfrentam no Maracanã empolgados pela classificação no meio de semana às semifinais da Copa do Brasil.