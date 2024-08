Meio-campo do Corinthians: Ryan pode perder espaço com chegada de Martínez e retorno de Raniele

O meio-campo do Corinthians pode passar por mudanças nos próximos jogos da equipe. A comissão técnica chefiada por Ramón Díaz conta a chegada de José Martínez e o retorno de Raniele, que se recuperou de lesão. Assim, a tendência é que o jovem Ryan perca espaço na equipe titular.

Com o meio-campo desfalcado, Ryan ganhou ainda mais minutos no time, ao lado de Charles. Além de Raniele, que vinha tratando de contusão, o time teve a baixa de Alex Santana, com problema grave na coxa.

Após um início animador, Ryan caiu de rendimento nas últimas partidas. O atleta é considerado peça importante na marcação, mas peca com a bola nos pés.

Raniele atuou por 45 minutos na derrota do Corinthians para o Fortaleza, no último domingo, entrando em campo justamente na vaga de Ryan. Já José Martínez vem treinando com o grupo e pode ter sua primeira oportunidade amanhã, contra o Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Charles evoluiu nos últimos jogos e deve seguir tendo minutos com Ramón, enquanto Breno Bidon não tem perspectiva de ser utilizado com mais frequência.

O jogo contra o Juventude será no Alfredo Jaconi, às 20 horas (de Brasília). A prioridade do Corinthians, porém, é o duelo contra o Flamengo no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.