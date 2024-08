Cássio fala sobre saída do Corinthians e se diz feliz no Cruzeiro

Ídolo do Corinthians, o goleiro Cássio fez uma movimentação complexa ao sair do Timão para ir ao Cruzeiro em busca de novos desafios. Na visão do arqueiro, a decisão se mostrou acertada e positiva para os envolvidos.

"Estou muito feliz. Acho que a primeira situação é você entender quando encerra uma etapa. Isso leva um tempo e eu entendi naquele momento. As duas partes sentaram e conversaram sobre a situação e foi o melhor", disse ao Sportv.

"O Corinthians existia antes do Cássio e continua depois do Cássio. O que me deixa feliz é ver tudo o que eu construí, o respeito, o carinho, as pessoas maravilhosas que eu conheci lá e guardo com o meu coração a torcida, por todo respeito, vivi momentos inesquecíveis", completou.

O experiente jogador, inclusive, se mostrou feliz no novo momento e agradeceu à torcida do Cruzeiro pelo acolhimento.

"Muito feliz aqui no Cruzeiro, muito bem recebido pela torcida, pelo povo mineiro, um povo acolhedor. Um momento muito bacana. Ainda estou me adaptando. Muitos anos no Corinthians e hoje estou vestindo essa camisa, uma camisa pesada de um clube muito vitorioso. Estou muito motivado para esse novo desafio e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz", finalizou.

Pelo Corinthians, Cássio disputou 712 jogos, com os títulos da Libertadores (2012), Mundial (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e Brasileirão (2015 e 2017). Agora, ele busca fazer história pelo time mineiro.

A primeira oportunidade será contra um velho conhecido, o Boca Juniors, vice-campeão do torneio continental conquistado pelo goleiro. Após derrota na ida por 1 a 0, o Cruzeiro volta a campo às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Mineirão, pela volta das oitavas de finais da Sul-Americana.