Pedro Raul ganha primeira chance como titular com Ramón Diaz no Corinthians: "Estou pronto"

Na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, o atacante Pedro Raul foi titular pela primeira vez sob o comando do técnico Ramón Diaz. Após o duelo em Ribeirão Preto, o camisa 20 se disse pronto para ajudar a equipe e comemorou sua atuação, com a assistência para o gol de Talles Magno.

"Estou pronto. Trabalho bastante para receber essa oportunidade. Fiz um bom jogo, fiquei feliz pelo jogo, pela assistência, mas claro que quero fazer gol", disse Pedro, que exaltou a concorrência no setor do ataque do Timão.

"Todo jogador quer ter mais minutos, nossa concorrência é forte, e isso tem que elevar o nível de cada um. Tive a oportunidade, respondi da melhor maneira. É trabalho, as críticas se calam com trabalho. A melhor maneira de responder é dentro de campo. Fui feliz em fazer um grande jogo. É muito difícil jogar contra o Bragantino", complementou o atleta em coletiva de imprensa.

Antes do jogo desta noite, Pedro Raul havia atuado desde o início pela última vez no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Timão era comandado por António Oliveira.

Nesta terça, o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, abrindo vantagem de dois gols com brilho de Giovane e Talles Magno. Na segunda etapa, o RB Bragantino intensificou a pressão e descontou com tento de Helinho.

Com a vitória, o Corinthians joga apenas pelo empate no confronto de semana que vem, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma derrota com a mesma diferença de gols leva a eliminatória para as penalidades máximas, enquanto um revés por dois tentos ou mais garante a vaga para o RB Bragantino.

O duelo de volta da eliminatória está marcado para a próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes, as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro: o Corinthians visita o Fluminense na noite do próximo sábado, enquanto o RB Bragantino recebe o Fortaleza no mesmo dia.