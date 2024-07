Juventude critica VAR em jogo contra o Cruzeiro: 'Assistindo novela'

O Juventude fez críticas ao VAR após a derrota para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Juventude reclamou de um lance no começo do jogo. Aos 11 minutos, Gilberto completou cruzamento com cabeceio, e a bola bateu no braço de João Marcelo. O árbitro Maguielson Lima Barbosa não marcou em campo e também não foi chamado pelo VAR Rodolpho Toski Marques para revisar a jogada.

A equipe gaúcha se manifestou nas redes sociais. "Aqui o VAR devia estar assistindo a novela. Não tem outra explicação", escreveu o Juventude.

Aqui o VAR devia tá assistindo a novela. Não tem outra explicação https://t.co/IZRW3VALCT pic.twitter.com/DNZkedq28x -- E.C. Juventude (@ECJuventude) July 24, 2024

A arbitragem também foi alvo de críticas de Jean Carlos, meia do Juventude, na saída de campo. O jogador se referiu à equipe do VAR como "incompetentes".

No segundo tempo, a gente foi para frente, mas, infelizmente, mais uma vez temos que falar disso, é complicado. A gente sabe que todo mundo erra. A gente que está ali dentro também erra. Mas quando você tem outras pessoas que podem ajudar, não tem como admitir esse erro. Esses incompetentes que ficam lá atrás da TV (do VAR). Foi contra o Fortaleza, foi contra o São Paulo, foi hoje no primeiro tempo, a mesma coisa, foi pênalti para gente e o VAR sequer chamou. Complicado, porque a gente está sempre errado. Repito, todo mundo está sujeito a erro, mas essas pessoas que ficam atrás da TV estão lá para ajudar. Eles estão prejudicando, como nos prejudicaram contra o São Paulo. A gente tem que rever isso. Jean Carlos, ao Premiere

Com a bola rolando, o Cruzeiro venceu por 2 a 0. Os gols da Raposa foram marcados por William e Dinneno, ambos de pênalti.