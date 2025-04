Palmeiras colocará boa fase à prova em 'pior lugar do mundo' para jogar

O Palmeiras superou o calor e bateu o Fortaleza, pelo Brasileirão, no final de semana. Agora, o time se prepara para outro "território hostil": a altitude de La Paz.

Do 2° pior para o pior...

O Palmeiras vive uma semana desafiadora em termos geográficos. A equipe viajou do São Paulo ao Ceará e enfrentou o Fortaleza no último domingo com temperatura de 27°C, na Arena Castelão. Agora, o time vai até à Bolívia encarar o Bolívar a 3.650m acima do nível do mar.

Jogar em Fortaleza e em La Paz em seguida faz o Palmeiras encontrar "os dois piores lugares para se jogar", pelo menos na visão de Weverton, endossada pelo técnico Abel Ferreira.

Fortaleza, disparadamente, é um dos piores lugares que tem para jogar. É muito quente. Diria que, depois da altitude, é o pior lugar para se jogar, parece que a galera está lenta, que quer correr, mas não consegue, o campo é pesado, é muito calor, não estamos acostumados com esse calor todo [...] Agora é esquecer um pouco o Brasileiro e pensar na Libertadores, na quinta-feira. Temos um jogo muito difícil na altitude. Weverton, após Fortaleza 1 x 2 Palmeiras

Disse isso aos jogadores antes do jogo, que seria preciso muito do nosso esforço. Sabemos o quanto é difícil jogar aqui. Já estava suando no banco antes do jogo, sem jogar. Imagine os jogadores, os esforços que precisam ter em campo. Fica uma vitória dura, difícil, como são todas aqui. Abel Ferreira, após Fortaleza 1 x 2 Palmeiras

O Palmeiras superou o Fortaleza e quer repetir 2020 com o Bolívar. A equipe bateu o Leão do Pici por 2 a 1, assumiu a liderança do Brasileirão, e vai a La Paz em busca de um triunfo que conseguiu na Libertadores de cinco anos atrás contra os bolivianos. Na altitude, o Verdão venceu por 2 a 1.

Mais um invicto pela frente

O Palmeiras virou o "bicho-papão" dos invictos nos últimos jogos. A equipe de Abel Ferreira derrubou a invencibilidade de 17 jogos do Internacional e acabou com a sequência de 24 jogos seguidos do Fortaleza sem perder em casa no Brasileirão.

O Bolívar também carrega invencibilidade. A equipe boliviana não sabe o que é perder um jogo como mandante desde outubro do ano passado. De lá para cá, são oito vitórias e um empate jogando no estádio Hernando Siles, em La Paz.

O retrospecto contra o rival fora de casa é negativo. Apesar da vitória em 2020, o Palmeiras soma duas derrotas nos outros jogos que disputou como visitante contra o Bolívar. A primeira dela foi um 1 a 0, em 1995, e um 3 a 1, em 2023, ambos pela Libertadores.

O Palmeiras tenta manter o 100% de aproveitamento na Libertadores. A equipe lidera o seu grupo, com seis pontos, e o Bolívar vem logo atrás, com três. As equipes se enfrentam a partir das 19h de amanhã.