Paz a Zubeldía? Rival do São Paulo só perdeu 1 vez no ano e reúne medalhões

A vitória do São Paulo sobre o Santos deu uma dose de alívio ao técnico Luis Zubeldía, que viu a pressão diminuir após uma sequência de tropeços na temporada. O próximo adversário do Tricolor, no entanto, faz um 2025 quase perfeito e reúne um elenco recheado de medalhões.

Paraguaios em alta

O Libertad, que recebe o time brasileiro amanhã pela Libertadores, perdeu apenas uma vez no ano. Em 18 jogos, a equipe treinada por Sergio Aquino, que é líder isolada do Campeonato Paraguaio, venceu 13 vezes.

Curiosamente, a única derrota do clube em 2025 ocorreu no último fim de semana — e em casa: o Guaraní aplicou 3 a 1 no adversário e alcançou a vice-liderança do torneio nacional.

O rival do São Paulo mantém 100% de aproveitamento na Libertadores e lidera o Grupo D. Uma nova vitória, aliás, encaminha a vaga antecipada às oitavas de final do torneio e joga novamente a pressão sobre o técnico dos paulistas.

Um dos segredos do Libertad está na experiência: o time tem uma base formada por jogadores já na casa dos 30 anos: Iván Ramírez (30) e Diego Viera (33) formam parte da defesa titular, enquanto Hernesto Caballero (34) comanda o meio campo e abastece os atacantes Óscar Cardozo (41) e Melgarejo (34).

O interminável Roque Santa Cruz (43) é outro medalhão do elenco, que ainda tem o ex-Vasco Martín Silva como goleiro e o ex-Juventus Cáceres na lateral — todos eles, no entanto, são habitualmente reservas.

Outro nome conhecido dos brasileiros é Guiñazu. Lucas, filho do ex-volante do Inter, tem 18 anos e dá seus primeiros passos na carreira carregando tanto o sobrenome quanto o estilo de jogo do pai.

Libertad e São Paulo entram em campo a partir das 21h30 (de Brasília) de amanhã. O duelo é válido pela 3ª rodada do Grupo D da Libertadores.