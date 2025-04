Entenda a coincidência que liga troca de papas a pequeno time italiano

O que os papas da Igreja Católica e o Avellino, modesto time do sul da Itália, têm a ver? Muito mais do que você pode imaginar...

Avellino subiu? Alerta no Vaticano

Fundado em 1912, o clube acumula acessos nacionais em anos de troca de um pontífice.

O Avellino subiu no último sábado para a Série B do Campeonato Italiano ao vencer o Sorrento Calcio e, de quebra, garantir o título da terceirona. Dois dias depois, o papa Francisco morreu aos 88 anos.

Há 12 anos, o time também carimbou seu passaporte à 2ª divisão nacional. O período marcou a surpreendente renúncia de Bento XVI do cargo mais importante da Igreja Católica, deixando a sucessão justamente para o argentino.

A cena foi repetida em 2005, 1978 e 1963 — em meio às mortes de João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI e João XXII. As divisões, no entanto, mudaram e englobaram a Série A e a Série C nacional. O Avellino, aliás, subiu (e caiu) em outros anos sem qualquer mudança no Vaticano.

A atual temporada ainda não acabou para o clube do sul da Itália. A equipe joga para cumprir tabela, neste sábado (26), contra o Team Altamura. O jogo marca a despedida do time da Série C.