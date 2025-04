Por que Rebeca escolheu discursar em português em 'Oscar' do esporte

Do UOL, em Madri (ESP)

Vencedora do Laureus World Sports Awards, o "Oscar" do esporte, Rebeca Andrade subiu ao palco e fez questão de discursar em português, deixando de lado as "línguas oficiais" inglês ou espanhol. O ex-jogador Figo, que entregou o troféu à ginasta ao lado de Cafu, fez o papel de tradutor.

Foi incrível, de verdade. Tinham pessoas emocionadas com o discurso, com a forma que falei. Por isso que, para mim, é tão importante falar português. Entendo que o inglês é língua universal, mas gosto que as pessoas entendam o que estou falando, que os brasileiros entendam o sentimento quando coloco para fora minhas palavras Rebeca Andrade

Rebeca levou para a cerimônia Aline Wolff, sua psicóloga. "Poder proporcionar esse momento incrível para as pessoas que estão ali diariamente, entendem todo o meu processo, é muito incrível, fico mais feliz do que por mim. Se não fosse ela, não me reconheceriam. Ou, talvez, se reconhecessem, será que eu estaria pronta? Teria o que tenho?", questionou.

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta ampliou a prateleira de conquistas com o Laureus. "Não sei se falta alguma coisa, mas quero mais, quero. Estou treinando para outros objetivos serem alcançados, mas se não acontecer, está tudo bem".

O que mais Rebeca falou?

Prêmio do Laureus. "Estou muito feliz, muito mesmo. Nunca pensei em estar aqui. Só pela indicação já estava orgulhosa, mas receber esse prêmio significa muito para mim e para a minha equipe, e acredito que para os atletas e povo brasileiro. Foi uma conquista inédita, primeira mulher, então, não sei o que fazer. Ainda não sei o que pensar."

O que significa? "O que eu falo sempre: acreditar. As pessoas estão vendo a gente, estão vendo o Brasil. O nosso esporte está crescendo cada vez mais, e me sinto muito orgulhosa de ser uma representante. Que continue assim por muitos anos."