Ex-Corinthians, Sylvinho renova contrato com a seleção da Albânia até dezembro de 2025

A Federação Albanesa de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do treinador brasileiro Sylvinho e sua comissão técnica. O ex-Corinthians permanece no comando da seleção europeia até dezembro de 2025.

"O treinador Sylvio Mendes Campos Junior e os treinadores adjuntos Pablo Javier Zabaleta Girod e Doriva Guidoni Junior renovaram os seus contratos até dezembro de 2025", escreveu a Albânia em suas redes sociais.

???????????? ?????????! ?? Trajneri ?????? ?????? ?????? ?????? dhe zëvendëstrajnerët ????? ?????? ???????? ????? e ??????? ??????? ?????? kanë rinovuar kontratat deri në dhjetor të vitit 2025. pic.twitter.com/KHnSmah1Ye ? FSHF (@FSHForg) July 24, 2024

Com isso, Sylvinho vai comandar a seleção albanesa na disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, em busca de uma classificação inédita para o Mundial. O brasileiro também vai disputar a Liga das Nações, que começa em setembro.

O treinador foi contratado pela Albânia em janeiro de 2023 e ajudou na conquista da vaga para a Eurocopa de 2024.

Na Euro, caiu no grupo da morte, junto com Espanha, Itália e Croácia e terminou na última posição. Ao todo, disputou 16 partidas no comando da seleção, com sete vitórias, cinco derrotas e quatro empates.

A Albânia volta a campo no dia 7 de setembro, às 15h45 (de Brasília), quando visita a Ucrânia, pela primeira rodada da Liga das Nações.