Pedri, do Barcelona, é eleito o melhor jogador do mês de abril no Campeonato Espanhol

Pedri, do Barcelona, venceu o prêmio de melhor jogador do mês de abril do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira. O meia foi titular nos quatro jogos da equipe catalã, que terminou invicta no período e lidera a competição.

Durante o mês de abril, o Barcelona empatou com o Betis (1 a 1), venceu o Leganés (1 a 0), virou sobre o Celta (4 a 3), bateu o Mallorca (1 a 0) e teve 83,3% de aproveitamento.

Para conquistar o prêmio, Pedri venceu a concorrência de Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Giorgi Mamardashvili (Valencia), Javi Puado (Espanyol) e Sergi Darder (Mallorca). No Campeonato Espanhol, o meia disputou 32 jogos, sendo titular em 30 oportunidades, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Na temporada, são 51 jogos, cinco bolas na rede e sete passes para gol.

Restando cinco rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, o Barcelona é o líder da competição, com 76 pontos conquistados, quatro de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. O próximo compromisso da equipe catalã é no dia 3 de maio, sábado, às 16 horas (de Brasília), diante do Real Valladolid, no Estádio José Zorilla.

Antes disso, o Barcelona volta a campo neste sábado, às 17 horas, quando encara o Real Madrid, pela final da Copa do Rey, no Estádio Olímpico de La Cartuja.