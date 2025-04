Palmeiras 100%, Cruzeiro na lama: Brasil vive montanha-russa no continente

Dos 14 representantes do futebol brasileiro nas duas competições sul-americanas deste ano, alguns passam por situações completamente opostas após os três primeiros jogos das fases de grupos. Enquanto uns ocupam a ponta de seus grupos tanto na Libertadores quanto Sul-Americana, outros se complicaram e amargam a lanterna.

O UOL detalha abaixo como está a situação de cada um deles.

Libertadores

Quem está bem

Palmeiras: o Alviverde é o único time ainda com campanha 100% e ocupa a liderança isolada do Grupo G, com nove pontos. O time comandado por Abel Ferreira fechou o turno batendo o Bolívar na altitude.

São Paulo: O Tricolor segue invicto e é o líder da chave D, com sete pontos. O time saltou para a ponta após vencer o Libertad-PAR fora de casa no último compromisso.

Bahia: Os comandados por Ceni aparecem na primeira posição do Grupo F e ainda não sabem o que é perder. O Tricolor baiano empatou com o Inter na estreia e venceu os dois compromissos seguintes.

Inter: O Colorado também está invicto e ocupa a vice-liderança da chave. Na última rodada, a equipe gaúcha arrancou um empate heroico contra o Nacional-URU após sair perdendo no Beira-Rio por 3 a 0.

Quem vem oscilando

Botafogo: o Alvinegro carioca está fora da zona de classificação, com apenas uma vitória em três jogos —sobre o lanterna Carabobo. O Glorioso ocupa atualmente a terceira posição do Grupo A, mas pode saltar para segundo na próxima rodada.

Flamengo: o Rubro-negro também está em terceiro de sua chave, a C, e vem de dois tropeços seguidos. A equipe do técnico Filipe Luís só venceu na estreia e está com quatro pontos, um a menos que LDU e a dois de distância do líder Central Córdoba.

Fortaleza: O Leão do Pici amarga a lanterna do Grupo E, com um ponto conquistado, mas possui um jogo a menos devido ao caos que marcou o duelo com o Colo-Colo no Chile.

Sul-Americana

Quem está bem

Grêmio: O Tricolor gaúcho permanece invicto e divide a liderança do Grupo D com o Godoy Cruz, ficando atrás no saldo por um gol. Os dois times empataram na última rodada, na Argentina, em confronto direto pela liderança.

Fluminense: O Tricolor das Laranjeiras também não perdeu e está em primeiro da chave F. O Flu venceu seus dois compromissos iniciais e empatou o último, somando sete pontos —com cinco de vantagem para o terceiro colocado.

Vasco: O Cruzmaltino está se classificando neste momento e tem os mesmos cinco pontos do líder Lanús, ficando em segundo pelo saldo. O time comandado por Carille empatou duas vezes, mas ainda não perdeu na competição.

Atlético-MG: O Galo tem a mesma campanha do Vasco, mas ocupa a liderança da chave H pelo saldo melhor que o do Caracas. O clube mineiro empatou na estreia, goleou seu segundo jogo e empatou novamente na última rodada, justamente contra o time venezuelano.

Quem vem oscilando

Vitória: O time baiano ainda não venceu e aparece em terceiro do Grupo B, com dois empates e uma derrota. Neste momento, os comandados por Carpini estão a cinco de distância do líder Universidad Católica-EQU.

Corinthians: O clube do Parque São Jorge acabou de conquistar sua primeira vitória nesta edição e subiu no Grupo C, mas ainda aparece em terceiro. O Alvinegro paulista tem quatro pontos, um a menos que o América de Cali e três do Huracán, que ocupa a ponta.

Cruzeiro: A Raposa agonia na Sul-Americana e está em último do Grupo E, tendo perdido seus três jogos disputados. Zerada, a equipe mineira está longe da zona de classificação, a seis pontos, mas ainda tem duas partidas em casa antes do fim da fase de grupos.