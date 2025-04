Com 'Ponte Rio-Niterói', logomarca de candidatura ao Pan-2031 é lançada

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Rio e Niterói apresentaram hoje (25) a logo da candidatura conjunta para a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

O que aconteceu

Na logo, os nomes das cidades estão ligados por uma ponte, menção à Ponte Rio-Niterói. A imagem é a de um sol com raios em diversas cores.

As cores quentes — tons de laranja e amarelo — representam Niterói, cidade do sol poente, da cultura vibrante e do horizonte aberto. Já os tons de azul remetem ao Rio de Janeiro, com seu mar, seu céu e sua alma pulsante trecho de documento divulgado pela prefeitura do Rio

A candidatura vai entregar o dossiê à Panam Sports até o fim deste mês. A escolha será em agosto e Rio/Niterói tem Assunção, no Paraguai, como adversária.

Estamos muito confiantes. Vamos trabalhar juntos aos outros comitês olímpicos, mostrar o trabalho do Brasil. Essa candidatura aos Jogos Pan-Americanos, com certeza, vai alavancar o fomento à prática esportiva. Rio e Niterói vão ganhar muito, e o movimento olímpico vai entrar nessa empreitada. Vamos juntos buscar essa vitória contra o Paraguai Marco La Porta, presidente do COB

Logo da candidatura de Rio/Niterói à sede do Pan-2031 Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Eduardo Neves, de Niterói, compareceram ao evento. Marco La Porta e Yane Marques, presidente e vice do COB, respectivamente, também estiveram no lançamento.

A cerimônia aconteceu no Ginásio Isabel Salgado, no Parque Olímpico. Presidentes de diversas confederações filiadas ao COB acompanharam a divulgação.

Rodrigo Neves apontou que serão feitos cinco unidades do GEO (Ginásio Educacional Olímpico) em Niterói — o projeto já existe no Rio desde os Jogos Olímpicos. O prefeito também indicou que, no dia 12 de maio, será lançado o Time Rio/Niterói.

Tenho certeza que vamos vencer e isso vai criar uma outra dinâmica na região metropolitana do Rio, um legado de infraestrutura urbana, esporte e mobilidade. No dia 12 de maior vamos lançar o Time Rio/Niterói, em parceria com o COB, que é um forte programa de apoio aos atletas Rodrigo Neves

O prefeito Eduardo Paes não falou à imprensa no evento. Ele fez uma apresentação sobre o legado olímpicos aos presidentes de confederações e, após os breves discursos de Marco La Porta e Rodrigo Neves, guiou os mandatários a conhecer o Museu Olímpico, que ainda será inaugurado.