Danilo, do Flamengo, se solidariza com Tite: 'Também sofri com ansiedade'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Danilo, do Flamengo, se solidarizou com o técnico Tite, que decidiu não aceitar a proposta do Corinthians para tratar de sua saúde mental após ter uma crise de ansiedade.

O que aconteceu

O defensor trabalhou com o treinador por muito tempo na seleção brasileira. Ele se mostrou grato com o comandante e revelou que também sofreu com a mesma situação.

Eu não falei com o Tite, mas queria mandar meu abraço para ele, meu carinho. Sempre foi um cara incrível para nós na seleção brasileira, comigo especificamente. Sempre teve uma relação muito carinhosa, de muito respeito, de muito aprendizado da minha parte. Ao mesmo tempo também sempre me escutou, sempre deu muita abertura para minhas opiniões e para aquilo que eu enxergava como futebol. Que ele possa estar se sentindo melhor o quanto antes, porque é um tema muito sensível, que às vezes a gente não dá o valor necessário. Há três ou quatro anos passei por um episódio também dessa maneira, onde eu também sofri com uma crise de ansiedade. Não é nada nada agradável de se sentir e ainda mais difícil de passar

Danilo

O experiente jogador espera que o episódio traga reflexões, e que a saúde mental dos atletas de alto rendimento seja tratada de uma forma mais séria.

"Penso que isso pode ser uma oportunidade para que a gente olhe o esporte de alto rendimento de uma maneira diferente. Acredito que nós atletas, principalmente atletas com maior poder financeiro e de uma voz de alcance maior, temos condições de buscar ajuda por nós mesmos ou uma consciência de entender que a gente precisa de ajuda na maioria das vezes. Podemos buscar profissionais, estruturas, pessoas que podem nos ajudar, mas que a gente possa ter uma consciência na raiz, nas categorias de base, nos clubes que têm menos condições financeiras, de tentar desenvolver um trabalho onde a gente valorize o ser humano primeiramente antes do atleta de futebol. Até porque o atleta de futebol só vai existir e performar na potência se, psicologicamente, ele estiver bem equilibrado", disse Danilo, complementando:

E isso é um problema que não afeta só o futebol nesse momento, é um problema que afeta a nossa sociedade em si. É uma sociedade extremamente ansiosa, extremamente preocupada. Que possa servir como alerta para encontrarmos mecanismos de dar voz e visibilidade para as histórias boas, para dar suporte às pessoas, poder estar bem, poder estar minimamente confortável. É um assunto muito longo e eu acredito que precisa de muito tempo para debate, mas isso é um pouco daquilo que penso

Danilo

Danilo brinca com Dorival no Corinthians

Outro ex-seleção brasileira que é um velho conhecido de Danilo é Dorival Júnior. Além de trabalharem juntos na Amarelinha, eles também defenderam as cores do Santos.

O defensor foi questionado sobre a transferência do treinador para o Corinthians. Danilo lamentou o curto período na seleção, desejou sorte ao técnico no novo desafio, mas somente depois da partida deste domingo, quando o Flamengo enfrentará a equipe paulista no Maracanã.