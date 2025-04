Polícia prende três por desvio de R$ 50 mil em materiais da Granja Comary

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que prendeu, em flagrante, três pessoas acusadas de envolvimento no desvio de materiais esportivos da Granja Comary, sede da CBF.

O que aconteceu

O trio foi detido no momento que deixava a sede da CBF transportando R$ 50 mil em equipamentos. Chuteiras, chinelos, bolas e uniformes da seleção brasileira estão entre os itens apreendidos.

Os acusados foram autuados em flagrante por furto e receptação. Os policiais civis da 110ª DP (Teresópolis) foram os responsáveis pela operação.

O grupo passou a ser monitorado após denúncias feitas por funcionários do setor de segurança da CBF, de acordo com a Polícia Civil. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.