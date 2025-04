Courtois e Donnarumma? Rafael supera estrelas citadas por Zubeldía no SPFC

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía rasgou em elogios ao goleiro Rafael, que garantiu a vitória do São Paulo sobre o Libertad (PAR) na última quarta-feira. O argentino citou os goleiros de PSG (FRA), Manchester City (ING) e Real Madrid (ESP). Rafael, no entanto, supera dois deles no critério jogos sem sofrer gols.

O goleiro são-paulino já soma 137 jogos pelo São Paulo e não sofreu gol em 61 deles. A média é de 44,5% dos jogos com a chamada 'clean sheet', termo bastante utilizado na Europa e que significa jogo sem sofrer gol.

Se te perguntassem os dois ou três melhores times desse ano, vai dizer Real Madrid, PSG, Manchester City, nos três casos vai lembrar que o goleiro eram figuras. O italiano do PSG, o brasileiro do City e o do Real Madrid. Sinto que para estar mais ou menos em alto nível, não só para sair campeão, o goleiro é importantíssimo. E graças a Deus temos, que é o Rafael.

Do trio citado por Zubeldía, só Ederson supera Rafael no quesito e ainda por muito pouco: o goleiro do City tem 44,6% de clean sheets. Ederson não sofreu gols em 163 dos 365 jogos pelo clube inglês.

Courtois fica atrás dos dois com 40% de jogos sem ir buscar a bola no fundo das redes. O belga atuou 277 vezes pelo Real Madrid e não sofreu gols em 111.

Já Donnarumma é quem fica mais para trás na lista com 32,8%. O italiano está em sua quarta temporada no PSG e soma 49 clean sheets em 149 jogos.

O termo 'clean sheet' surgiu porque antigamente os jornalistas esportivos anotavam os gols em uma folha branca e, quando não havia gols a marcar, a folha ficava limpa. A tradução do termo ao pé da letra é justamente essa: folha limpa.