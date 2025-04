Carlos Prates e Ian Garry batem o peso e confirmam luta principal do UFC Kansas City

Na manhã desta sexta-feira (25), foi realizada a pesagem oficial do UFC Kansas City. Os 28 atletas escalados para os 14 combates previstos para o evento subiram ao palco e enfrentaram a balança. Inclusive os protagonistas da noite. Escalados para disputarem a luta principal do show, Carlos Prates e Ian Machado Garry bateram o peso e confirmaram o confronto de prospectos na categoria dos meio-médios (77 kg).

O primeiro a subir na balança foi o representante da 'Fighting Nerds'. Sorridente e com um cordão no pescoço, Carlos Prates cravou 77,1 kg no palco (veja abaixo ou clique aqui). Minutos depois surgiu Ian Garry. Também no limite aceitável para a categoria em duelos que não colocam o cinturão em jogo, o irlandês da 'Chute Boxe Diego Lima' despontou com a marca de 77,5 kg - cerca de 400 gramas mais pesado que o rival brasileiro.

Duelo 'hypado' por provocações

Além de juntar dois grandes atletas em um 'main event', o confronto entre Prates e Garry ganhou ainda mais notoriedade entre fãs e imprensa pelo fator 'trash talk'. E quem liderou as provocações foi o irlandês, que se classificou como superior ao rival em todas as áreas, resgatou uma derrota antiga de Carlos e até mesmo alegou ser mais brasileiro que o adversário. Por sua vez, o striker de Taubaté (SP) também subiu o tom dos ataques e prometeu 'educar' 'The Future' com mais um nocaute no sábado.

Esquadrão Brasileiro

Além de Prates, que lidera o UFC Kansas City, o Esquadrão Brasileiro conta com mais quatro representantes em ação no evento. Abrindo o card principal, André Sergipano volta a competir após mais de um ano parado. O especialista em jiu-jitsu cravou 84,1 kg - mesma marca atingida pelo seu rival, o russo Ikram Aliskerov.

Ainda na porção principal do show, Michel Pereira também fez bonito. Disposto a retornar à coluna das vitórias, o 'Paraense Voador' surgiu com 84,3 kg no palco. Seu adversário, Abus Magomedov, despontou ligeiramente mais leve, com a marca de 84,1 kg. Já no card preliminar, o único duelo 100% verde-amarelo será disputado entre as mulheres. De olho no ranking, Jaqueline Amorim surgiu com 52,6 kg na balança. Enquanto sua rival e compatriota Polyana Viana atingiu a marca de 52,3 kg - 300 gramas mais leve.

Confira abaixo os pesos de todos os lutadores:

Ian Machado Garry (77,5 kg) vs. Carlos Prates (77,1 kg)

Zhang Mingyang (93,4 kg) vs. Anthony Smith (93,4 kg)

Giga Chikadze (66,6 kg)* vs. David Onama (66,2 kg)

Abus Magomedov (84,1 kg) vs. Michel Pereira (84,3 kg)

Randy Brown (77,5 kg) vs. Nicolas Dalby (77,5 kg)

Ikram Aliskerov (84,1 kg) vs. André Sergipano (84,1 kg)

Jimmy Flick (57,1 kg) vs. Matt Schnell (57,1 kg)

Evan Elder (70,7 kg) vs. Gauge Young (70,7 kg)

John Castaneda (66,2 kg) vs. Chris Gutierrez (66,2 kg)

Heili Alateng (61,6 kg) vs. Da'Mon Blackshear (61,4 kg)

Cameron Saaiman (61,2 kg) vs. Malcolm Wellmaker (61,2 kg)

Jaqueline Amorim (52,6 kg) vs. Polyana Viana (52,3 kg)

Timmy Cuamba (66,2 kg) vs. Roberto Romero (65,7 kg)

Chelsea Chandler (60,7 kg) vs. Joselyne Edwards (61,6 kg)

*Giga Chikadze excedeu o limite da categoria em cerca de 400 gramas

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok