Preso por não pagar pensão, Jô faz acordo com mãe de seu filho e quita dívida

O atacante Jô, do Amazonas, chegou a um acordo judicial com a mãe de seu filho Arthur, Samia Luedy, após ter sido preso na última segunda-feira por falta de pagamento de pensão alimentícia. O jogador foi solto nesta terça e já quitou a dívida.

Samia Luedy revelou alguns detalhes do caso em entrevista à revista Quem e afirmou que não gostaria que a situação chegasse a esse ponto.

"Nunca tive problema com o Jô. Desde que o meu filho nasceu, eu era bem restrita, não postava nada dele nas redes. Tem muita gente que nem sabe que meu filho é dele. Agora sabem, não teve jeito. Ele nunca apareceu em audiência, em nada. Foi atrasando (o pagamento da pensão) um, dois meses, e o mandado de prisão saiu."

"Quando saiu o mandado, fui até o meu advogado e falei: 'por favor, tente, mais uma vez, entrar em contato diretamente com ele'. Tentei que a prisão não acontecesse. Nós ligamos para o celular dele, mandamos mensagem falando que era do interesse dele, se ele poderia retornar. E ele não retornou. Ontem (terça-feira) foi paga a dívida. Foi tudo regularizado. Assinei o acordo dando o meu ok", concluiu.

Por conta da prisão, Jô ficou de fora da partida desta segunda-feira do Amazonas contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou 3 a 0 para os paulistas.

A advogada de Jô, Rafaela Mendonça, também comentou a situação e afirmou que as pendências financeiras foram resolvidas.

"O acordo foi feito, quitou-se a diferença que existia, uma vez que, inicialmente, a Samia estava cobrando meses que já tinham sido pagos, ou seja, que foram pagos no decorrer da ação. Havia um mês de atraso na pensão, mas os outros meses que estavam sendo cobrados já tinham sido pagos. Conseguimos acertar as arestas, foi pago e hoje ele está em dia", disse à revista Quem.

Além disso, Samia Luedy contou detalhes sobre a falta da presença de Jô na vida de seu filho e cita um abandono afetivo por conta do atleta.

"Comecei mais a pegar no pé, porque não via a aproximação dele com o Arthur. Teve um abandono afetivo. Tentava que eles se falassem, e parecia que quem era o pai do menino era o advogado do Jô. Quando era aniversário do Jô, o Arthur mandava vídeo para o advogado, que repassava para ele. O advogado que fazia a ponte entre o Arthur e o Jô", relatou.

Agora, o atacante e a equipe nortista se preparam para enfrentar o Santos neste sábado, às 17h (de Brasília), em casa, pela quarta rodada da Segunda Divisão.