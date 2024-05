Hernan: Tite pressionado cria estratégia para se proteger no Flamengo

André Hernan trouxe bastidores no De Primeira sobre como Tite está encarando a pressão no Flamengo após novo revés na Libertadores. Segundo o colunista do UOL, o treinador tem consciência da regressão do time nos últimos jogos e sabe que o trabalho precisa evoluir.

'Tite está acostumado à pressão': Conversei com algumas pessoas que convivem com o Tite há muito tempo e que conhecem os métodos do Tite. As primeiras respostas que eu tive foram muito no sentido assim: 'Ah, o Tite é um cara que sabe suportar esse tipo de pressão, suportou uma pressão de duas Copas do Mundo sendo técnico da seleção brasileira'. Então, o Tite está acostumado à pressão que está sentindo nesse momento e tem plena consciência que não está conseguindo fazer o time evoluir. Isso, sim, está preocupando o Tite, isso, sim, está tirando o sono do Tite. O Tite tem sido muito claro nas entrevistas e está comunicando isso ao torcedor, ele tem falado 'a responsabilidade é minha', 'o time não tem jogado bem', 'o Flamengo precisa evoluir', 'está faltando confiança'.

'Tite sabe que o Flamengo precisa melhorar muito': "O time está regredindo, está andando para trás, o Tite tem consciência disso, ele sabe que o time precisa melhorar e muito, só que nesse momento a pressão externa, o que vem da gritaria de aeroporto, o que vem de gritaria da rede social, o Tite não está preocupado com isso agora, com a pressão em cima dele. O que preocupa o Tite é o fato de o time não evoluir. Isso tem tirado o sono do técnico do Flamengo".

