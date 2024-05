Zubeldía vê São Paulo "inteligente" em vitória e justifica ausência de James entre os relacionados

Com um mais desde o início do primeiro tempo, o São Paulo superou as dificuldades de um gramado encharcado em função da forte chuva em Salvador e venceu o Vitória neste domingo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía, técnico da equipe, ficou contente com a atuação.

O treinador iniciou sua coletiva desejando solidariedade às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul e a Pablo Maia, que passou por uma cirurgia nos últimos depois.

Em sua avaliação, o Tricolor fez uma partida "inteligente" fora de casa. Segundo ele, a expulsão repentina e o estado do gramado dificultaram o plano de jogo que Zubeldía havia proposto, mas o grupo soube de adaptar a esse contexto para conquistar os três pontos.

"Primeiro gostaria de mandar um abraço e toda minha força ao povo de Porto Alegre, que está passando por um momento difícil. Minha solidariedade a todos. Segundo, quero dedicar esse vitória a Pablo Maia, que passou por uma cirurgia e não pôde estar conosco. E, terceiro, parabenizar todo o grupo de trabalho, os torcedores que vieram. Não era um jogo fácil, era difícil em todos os aspectos. Um adversário que coloca muita pressão em seu estádio. Fomos inteligentes, fizemos um bom trabalho apesar do contexto da chuva, o campo não estava muito bom. Mas, em termos gerais, a equipe funcionou bem. Sofremos em alguns momentos, mas é normal quando se joga como visitante. Tenho que felicitar o rival, jogar com dez não é fácil. Mas tenho que parabenizar meu time, conseguimos três pontos muito valiosos", avaliou o comandante em entrevista coletiva.

"A expulsão cedo ajudou a termos mais controle de jogo. Claro que o estado do campo gerou insegurança para nós e para eles. Depois da expulsão, creio que fomos muito bem. Conseguimos chegar com bastante gente na área. O time estava desenhado para ter um processo de jogo seguro, posicional, e encontrar espaços para os atacantes. Nós encontramos o gramado molhado, e esse processo de segurança não foi tão fácil. O Vitória corria em transições, com o temor dos nossos defensores de fazer faltas. O processo que imaginávamos se tornou muito mais difícil com esse contexto. Creio que fizemos uma boa partida por saber administrar o 'lado B' daquilo que planejamos antes do jogo", acrescentou.

Chamou atenção antes da bola rolar a ausência do meio-campista James Rodríguez. O colombiano, que já não havia sido relacionado para o jogo contra o Águia de Marabá, no meio de semana, pela Copa do Brasil, ficou fora do banco de reservas e também não aparecia na lista de lesionados que o clube divulga antes das partidas.

Zubeldía justificou o corte e indicou que o jogador não viajou para Salvador por opção técnica.

"Eu estou aqui para tomar decisões. Se James não está, é porque considero que têm que estar outros companheiros. Entendo que um jogador da trajetória dele sempre vai ser comentado, mas tenho claro qual é a minha profissão e as minhas responsabilidades. Um treinador vive tomando decisões. Trabalhamos para que elas sejam a favor do grupo e que sejam, na maioria, positivas. Todos serão considerados. Mas, ao final do dia, terei que tomar decisões", disse o treinador.

Invicto com Zubeldía no comando, o São Paulo chegou a cinco jogos sem perder na temporada e, agora, possui sete pontos conquistados na tabela do Brasileirão.

Vivendo uma maratona de viagens, o São Paulo agora vira a chave para a Libertadores. Na quarta-feira, o time visita o Cobresal, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. A bola rola a partir de 21h30 (de Brasília). Pelo Brasileirão, o próximo desafio é contra Fluminense, na segunda-feira que vem (13), às 19h, no Morumbis.