Santos x Guarani: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

Nesta segunda-feira, o Santos encara o Guarani em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21 horas (de Brasília).

O estádio estará com os portões fechados mais uma vez. O Peixe está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. O time cumpriu apenas um embate até o momento.

Apesar de não contar com a força do seus fãs, o Santos chega para este compromisso embalado após vencer as duas primeiras partidas. O clube entrou na rodada na liderança, com seis pontos.

O técnico Fábio Carille ainda não conta com Aderlan. O lateral direito faz trabalhos individuais após sofrer uma fratura do quinto metacarpo da mão esquerda. O volante Alison, que está em transição física, também segue de fora.

Em compensação, o zagueiro Jair e os atacantes Pedrinho e Willian devem pintar como novidades. O trio já treina normalmente com o restante do grupo.

O Guarani, que terá o técnico Júnior Rocha pela primeira vez, não pode contar com o goleiro Vladimir, machucado. Sem ele, a tendência é que Douglas Borges siga como titular.

O Bugre vem de duas derrotas e está na vice-lanterna da Série B, ainda zerado.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X GUARANI

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 06 de maio de 2024, segunda-feira



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)



Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil. Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme



Técnico: Fábio Carille

GUARANI: Douglas Borges; Diogo Mateus, Rayan, Lucas Adell e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias e Reinaldo; Caio Dantas e Airton



Técnico: Júnior Rocha