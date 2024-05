Santos fecha a preparação para enfrentar o Guarani pela Série B; veja time provável

O Santos fechou a preparação neste domingo, na Vila Belmiro, para enfrentar o Guarani, pela terceira rodada da Série B. A bola vai rolar às 21h (de Brasília) dessa segunda-feira, na casa santista.

Para o jogo, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Aderlan, que está em trabalhos individuais após sofrer uma fratura no quinto metacarpo da mão esquerda. O volante Alisson, em processo de transição física, segue fora.

O comandante, por outro lado, terá os retornos do zagueiro Jair e dos atacantes Pedrinho e Willian Bigode. Assim como Patrick, recém-chegado que deve ser opção pela primeira vez.

Um provável Santos, portanto, tem: João Paulo; JP Chermont, Gil. Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

Com seis pontos, o Peixe começou a rodada na liderança da Série B, mas com o andamento da rodada se encontra na quarta colocação. O Guarani, por sua vez, está na 19ª e penúltima colocação, com zero.