Red Bull Bragantino x Flamengo: onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Red Bull Bragantino e Flamengo se enfrentam hoje (4), às 18h30, no Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere, na TV fechada. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Massa Bruta começou a rodada do G4. O time iniciou na terceira colocação, com oito pontos, um atrás do líder Botafogo.

O Rubro-Negro quer voltar ao primeiro pelotão. A equipe de Tite tem sete pontos e começou a rodada na oitava colocação.

O Red Bull Bragantino tem desfalques para o jogo. Raul e Andrés Hurtado estão sob cuidados do departamento médico, e Nathan Camargo está em transição por cirurgia no joelho.

O Flamengo também não terá força máxima. Tite não tem à disposição Pulgar e Arrascaeta, poupados, e Cebolinha, que se recupera de lesão. A situação de De la Cruz ainda será analisada.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vitinho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz (Victor Hugo); Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite

Red Bull Bragantino x Flamengo -- Brasileiro

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 04 de maio de 2024, sábado

Transmissão: Premiere