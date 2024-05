Galisteu revela 3 sonhos não realizados de Senna: 'Não dá pra acreditar'

Ayrton Senna colecionou feitos profissionais: títulos, recordes, vitórias emblemáticas e a devoção de um país. Fora das pistas, porém, o piloto não concretizou, ao menos, três sonhos —um que se relaciona diretamente com a Fórmula 1 e, outros dois, na vida pessoal.

O que Senna não realizou

Senna morreu com apenas 34 anos. Era um domingo, em 1994, quando o seu carro se chocou de forma violenta num muro na curva Tamburello, no GP de San Marino, na Itália, o que abreviou a sua vida há 30 anos. O fim de semana ainda teve a morte no sábado do piloto austríaco Roland Razenberger e o grave acidente de Rubens Barrichello, na sexta-feira, à época piloto da Jordan.

Três sonhos não foram concretizados. Quem detalha a história é a apresentadora Adriane Galisteu, que era a namorada do piloto no período do acidente trágico.

Eu falo que ele morreu sem realizar os três maiores sonhos dele. Ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve. Houve um "bafafá" de que teve uma filha, não sei como ficou essa história, mas ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney. Quer dizer: a coisa mais óbvia do mundo, conhecer a Disney.

Adriane Galisteu, em entrevista ao especial "Em Senna", da ESPN.

O namoro com a Ferrari nunca deu match. Senna e a escuderia italiana sempre estiveram próximos, mas por uma série de problemas, a união nunca teve um desfecho positivo. O brasileiro chegou a negociar - em diferentes situações - porém não conseguiu vestir as cores do time na Fórmula 1.

Ele veio até a minha casa em Bologna, antes do acidente de Ímola, e me disse que queria correr a todo custo conosco e deixar a Williams. Combinamos de nos vermos depois de Ímola, mas depois aconteceu o que aconteceu.

Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, em entrevista à Sky Sports em 2020.

Senna e Galisteu formaram um casal nos anos 1990 Imagem: Arquivo Pessoal

Senna tinha planos para além dos autódromos. Um deles, como citado anteriormente, era se tornar pai. Em 2000, a ex-modelo Marcella Prado atribuiu à paternidade da filha a Ayrton. Os exames de DNA realizados à época, porém, deram negativos.

Entre os relacionamentos mais badalados do piloto estão as apresentadoras Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. Liliane Vasconcellos, com quem se casou oficialmente no papel e na igreja, e Adriane Yasmin também estiveram ao lado do tricampeão da F1.

Senna morreu sem realizar o sonho de conhecer a Disney. Adriane Galisteu revelou que ele vivia intensamente o trabalho e não tinha o hábito de tirar férias no exterior. Quando estava no país, Ayrton Senna costumava se refugiar com a família e amigos na sua mansão em Angra, na região sul do estado do Rio de Janeiro.

Ele vivia para o trabalho dele. As férias dele, ele vinha para Angra, que ele adorava. Ela saia do circuito da Europa e vinha para Angra e ficava lá. Tanto que ele morreu sem conhecer a Disney, que era o sonho da vida dele. Foi o primeiro lugar que eu fui depois da morte dele. Primeiro dinheiro que ganhei, eu peguei minha mãe e fui para a Disney. Não dá para acreditar que um homem desse tamanho sonhava em conhecer a Disney e nunca pisou lá.

Adriane Galisteu, em entrevista ao UOL em 2021.

Ayrton Senna conquistou três títulos na Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991). Ao todo, foram 41 vitórias, 65 poles positions e 80 pódios. O brasileiro disputou 161 GPs durante 11 temporadas —guiando os carros da Toleman, Lotus, McLaren e Williams.