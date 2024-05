Corinthians defende tabu histórico como mandante contra o Fortaleza

Neste sábado (4), o Corinthians entra em campo para defender um tabu histórico diante do Fortaleza. O time do Parque São Jorge jamais foi derrotado pelo Leão do Pici como mandante e busca manter a sina para afastar de vez a má fase.

Em toda a história, o Corinthians enfrentou o Fortaleza 16 vezes em seus domínios. São 11 vitórias do Timão e outros cinco empates, sem nenhum revés.

O último encontro entre eles, com o Timão na condição de mandante, foi em setembro do ano passado. As equipes se enfrentaram na Neo Química Arena, mas não saíram do empate por 1 a 1. O duelo era válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. No fim, a equipe paulista acabou sendo eliminada do torneio.

O retrospecto geral entre eles também é muito favorável ao Corinthians. Foram 32 embates, ao todo, com 18 vitórias do time do Parque São Jorge, oito empates e apenas seis triunfos do Fortaleza.

O Corinthians quer manter manter o jejum vivo para dar sequência aos últimos bons resultados. Os comandados por António Oliveira vêm de duas vitórias consecutivas na temporada: uma sobre o Fluminense, por 3 a 0, e outra contra o América-RN, em Natal, pela Copa do Brasil.

Se dentro de campo o ambiente tem aliviado, fora das quatro linhas o clima é cada vez mais quente. Ainda mais após a demissão de Rubens Gomes, o Rubão, da diretoria de futebol do clube.

A equipe, porém, tenta driblar a crise interna para seguir colhendo bons resultados dentro de campo. O duelo contra o Fortaleza está marcado para sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão.