Como retorno de Zé Rafael no Palmeiras pode melhorar desempenho de Veiga

O meio-campista Zé Rafael deve ser a grande novidade na estreia do Palmeiras na Copa do Brasil hoje, às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no Allianz Parque. A volta de Zé é uma boa notícia não só para o torcedor palmeirense, mas também para Raphael Veiga, que não vive grande fase no Alviverde.

Por quê?

Lesão de Zé Rafael coincidiu com queda de rendimento de Raphael Veiga. O último jogo do meio-campista foi a partida decisiva da final do Paulistão contra o Santos, o último jogo em que Veiga marcou um gol. Sem atuar com o apoio de Zé, Veiga fez seis jogos, não marcou nenhum gol e deu três assistências (todas elas na mesma partida, contra o Liverpool-URU).

Veiga precisou assumir um papel mais defensivo sem Zé Rafael em campo. No mapa de calor do jogador no Choque-Rei é possível observar que Veiga ocupa a faixa de meio-campo de um "quase volante", sem muita liberdade para subir ao ataque.

Já na partida contra a Ponte Preta, uma das melhores atuações do time no ano, Veiga teve muita liberdade para avançar pelo lado esquerdo por que jogava com Zé Rafael na sua retaguarda.

Encaixe com Richard Ríos também faz com que Veiga tenha menos liberdade. Ríos e Zé Rafael tem características bem diferentes: o colombiano é mais leve, tenta ocupar todos os espaços do campo e chega muito no ataque, enquanto Zé cumpre o papel de "cão de guarda" e tem como ponte forte a marcação.

Veiga é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada. O meia tem 19 jogos, 7 gols e 4 assistência em 2024, e só está atrás do atacante Flaco López com 11 gols.

"Isso tem influência no jogo de Veiga", afirma Massini

O jornalista Paulo Massini, integrante da Live do Palmeiras no Youtube do UOL Esporte toda terça-feira, afirma que Zé Rafael é o homem mais marcador da equipe desde a época em que ele atuava ao lado de Danilo. E a ausência do volante pode estar ligada com a queda de rendimento do meia.

Na época em que o Palmeiras jogava com o Danilo e o Zé Rafael, muita gente fazia a análise do Danilo como sendo o cara que mais desarmava, que mais marcava no time do Palmeiras, mas quem desarmava era o Zé Rafael. O Danilo muitas vezes atrasava o jogo do adversário e ocupava muitos espaços. Acho que isso tem influência no desempenho do Veiga. O Abel trocou ele de lado, colocou no lado esquerdo. Uma das principais virtudes dele era a jogada pelo lado direito usando o pé esquerdo, colocando a bola na área, chutando ao gol ou entrando na área. Ele mudou para o lado esquerdo e não está conseguindo se adaptar. Mas ele vai seguir jogando

