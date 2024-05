Paulinho volta a ser titular do Corinthians após quase um ano

Nesta quarta-feira (01) o Corinthians venceu o América-RN fora de casa por 2 a 1, no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil. Com Rodrigo Garro suspenso, o volante Paulinho foi escalado como titular e capitão da equipe alvinegra. O camisa 8 do Timão voltou a iniciar uma partida após quase um ano, desde maio de 2023.

O capitão desta noite de vitória do Coringão! ©? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/jEK6QOkd8J ? Corinthians (@Corinthians) May 2, 2024

Antes do confronto contra o América, a última vez que Paulinho tinha sido titular foi no dia 24 de maio de 2023, no jogo contra o Argentinos Juniors, pela Copa Libertadores. Naquela partida, o volante se lesionou aos 28 minutos da primeira etapa e foi substituído. Após exames, foi constatado um rompimento no ligamento do joelho esquerdo do jogador.

Depois deste duelo contra a equipe da Argentina, Paulinho só voltou a atuar depois de 10 meses. O volante entrou no segundo tempo do amistoso contra o Londrina, no dia 27 de março deste ano. Diante do América, o jogador de 35 anos foi o escolhido para substituir Garro no time titular, sendo usado como meia-armador do Timão.

Em sua segunda passagem pelo Corinthians, Paulinho acumula 214 partidas pelo Timão, sendo campeão do Brasileirão em 2011, da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, além do Paulistão em 2013. O volante retornou ao alvinegro em 2022.

O próximo jogo do Corinthians é contra o Fortaleza neste sábado (04), na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.